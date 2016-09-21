يعاني سكان بلدية الحامة الواقعة جنوبي ولاية سطيف، من أزمة خانقة في الماء الشروب، وهو الأمر الذي أصبح يقلق السكان ويدفعهم لجلب هذه المادة الضرورية للحياة بطرق تقليدية، وإلى شراء صهاريج الماء بأثمان باهظة.

وحسب دراسات تقنية فإن 60 بالمائة من شبكة التزود بحاجة للتجديد، حيث يمون سكان هذه البلدية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف نسمة من مياه الشرب حاليا، انطلاقا من نقبين ضعيفين يوفران إجمالا 30 لترا في الثانية، وهو تدفق لا يغطي تماما حاجة سكان المنطقة لهذه المادة الحيوية، حيث يتزود هؤلاء مرة واحدة تعد بوقت قليل كل أربعة أيام، ما يدفع الجميع نحو البحث عن هذه المادة الهامة جدا، بكل الطرق والوسائل وبأي ثمن، بحكم انخفاض منسوب المياه حتى أن أحدهم تجاوز عمق بئر حفره 350 مترا ورغم ذلك كان سلبيا، ما يفسر ظاهرة الجفاف بالمنطقة الجنوبية عموما، ورغم التطور الحاصل في المجال إلا أن عددا لا بأس به من منازل المواطنين الواقعة بعداوة، بوهلال وباجرو مازالوا دون حنفيات إلى غاية اليوم، أما باقي الشبكة المتواجد بالبلدية فإن دراسات تقنية قد تم إجراؤها، خلصت إلى أن حوالي 60 بالمائة منها يحتاج إلى تجديد، بسبب القدم وعدم مواكبة التطور المستمر في مجال مد الشبكات. يحدث هذا رغم أن شبكة عداوة مثلا التي أنجزت في السبعينيات، قد عرفت تجديدا في بداية التسعينيات، ورغم ذلك ها هي اليوم تحتاج أيضا لعملية تجديد أخرى، شأنها شأن الشبكة الموجودة ببوهلال وباجرو، وهذا بسبب التسربات والصدأ وغيرها من العيوب التي تطبع الشبكة، وفي ذات السياق، تحتاج قنوات التصريف بدورها لعمليات توسيع بحكم وجود عدد من الحفر التقليدية حتى داخل مركز البلدية.

رئيس بلدية الحامة أكد لنا بأنه قد تم تسجيل عمليات من أجل تحسين الخدمة في مجال القضاء على الحفر التقليدية، مضيفا بأن آمال سكان بلديتي بوطالب والحامة معلقة على مشروع مد المنطقة انطلاقا من أنقاب الشعبة الحمراء بعين آزال، حيث انطلق مشروع ضخم منذ مدة لمد أنبوب النقل الذي لا يبعد حاليا عن مقر البلدية سوي بحوالي 3000 متر، مع العلم أن قوة التدفق ستكون بحوالي 100 لتر في الثانية.

عيسى.ل