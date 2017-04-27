أكد والي قسنطينة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الولائية للتنسيق والمتابعة لامتحانات نهاية السنة، على ضرورة مساهمة كل الفاعلين في مختلف القطاعات بكل المجهودات اللازمة للتكفل بمختلف الجوانب التنظيمية المادية والبشرية لضمان السير الحسن لتنظيم عملية إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2017، وكذا الجوانب الوقائية، الصحية، والأمنية لمراكز الإجراء والتصحيح.

إضافة الى مرافقة المواضيع وحفظها وإيصال أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، مع توفير الشروط المادية، خاصة التنقل من وإلى المراكز ووضع شبكة اتصال فعالة بكل المراكز بالتنسيق مع مصالح البريد والمواصلات.

ويبلغ عدد المترشحين لامتحانات شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي المقررة يوم 24 ماي، 19566 مترشح يتوزعون على 344 مركز إجراء عبر بلديات الولاية من بينهم 5 مدراس خاصة. وقد وجهت تعليمات من أجل وضع مخطط مناسب من طرف مصالح الأمن أوالدرك الوطني والحماية المدنية، لتأمين مراكز الإجراء ووضع مخطط مناسب من طرف مصالح الصحة لتغطيتها طيلة يوم الإجراء 24 ماي 2017.

وبالنسبة لامتحانات شهادة التعليم المتوسط المقرر تنظيمها من 4 إلى 6 جوان 2017، فقد بلغ مجموع المترشحين بالولاية 14588 منهم 14286 مترشح متمدرس، و215 مترشح في المدارس الخاصة يتوزعون عبر 49 مركز إجراء، منها مركز بمؤسسة إعادة التأهيل ببوصوف.. مع ضمان التغطية الامنية اللازمة لمراكز الإجراء والتغطية الصحية من طرف مصالح الصحة (طبيب وممرض) طيلة أيام الإجراء من 04 جوان إلى 06 جوان 2017.

وفي ما يخص امتحان شهادة البكالوريا المقرر من 11 إلى 15 جوان 2017، يبلغ عدد المترشحين 23503 مترشح منهم 13665 متمدرس، من بينهم 172 مترشح في المؤسسات الخاصة و9838 مترشح حر، من بينهم 129 مترشح بمؤسسة إعادة التأهيل، سيوزعون على 658 مركز اجراء ويؤطرهم 5410 مؤطر.

وتتكفل البلديات بنقل تلاميذ المناطق النائية إلى مقر البلديات التي توجد بها مراكز الإجراء في الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة طيلة أيام الإجراء.