سكان فرفور بعزابة في سكيكدة يطالبون بفتح العيادة المغلقة

طالب، أول أمس، سكان قرية فرفور التابعة لبلدية عزابة، مديرية الصحة لولاية سكيكدة، بفتح العيادة المتعددة الخدمات الكائنة في القرية والمغلقة مند خمس سنوات كاملة، لتمكين السكان من التداوي بصورة عادية خالية من المشاكل والصعوبات التي تواجههم. وحسب ممثلين عن سكان القرية، فإن غياب أبسط مرفق صحي اصبح يلزمهم بالتنقل إلى مدينة عزابة لتلقي حقنة عادية او مداواة جرح بسيط، ناهيك عن نقل امرأة حامل او مريض مصاب بحالة مرضية استعجالية، مشيرين الي أنهم يقطعون مسافة شاقة إلى عزابة وسط طريق مهترئ وفاسد، فيما يرفض الناقلون العموميون الخواص العمل علي خط عزابة فرفور لأن المركبات تصاب في كل مرة بأعطاب تقنية خطيرة.

السكان تعجبوا من بقاء العيادة مغلقة مدة خمس سنوات في الوقت الدي تعلم مديرية الصحة بالأمر بعد أن تلقت عدة بلاغات عن المشكل.

رئيس بلدية خناق معيون يدعم الطريق الساحلي واد الزهور

ناشد، أمس، رئيس بلدية خناق معيون غرب ولاية سكيكدة، والي الولاية، دعم البلدية بمشروع الطريق الساحلي الذي يربط معيون ببلدية واد الزهور عند الحدود مع ولاية جيجل، لما يشكله من أهمية اقتصادية حيوية للبلديتين. وأشار إلى أن المشروع يوجد على مستوي الولاية مند أمد طويل وينتظر المصادقة عليه من قبل مصالح الولاية ومديرية التجهيز، غير أن الظروف المرتبطة بالجانب المادي والمالي تحول في كل مرة دون تجسيده، مبرزا الضرورة الملحة لهدا الطريق الذي يفتح آفاقا اقتصادية كبيرة، لاسيما لبلدية خناق معيون الواقع على الشريط الساحلي، والتي تنتظر تهيئة شاطئ مرسي الزيتون الذي يعرف - حسب المير - حركة كثيفة جدا في فصل الصيف اثناء موسم الاصطياف حتي ان سياح جزائريين وأجانب يقصدونه في فصل الصيف، ويساهم الطريق كذلك في في إنعاش الصيد البحري والفلاحة التي ترتكز على الخضر والفواكه.

محمد .غ

مشاريع لإعادة التشجير وفتح المسالك في القطاع الغابي بعنابة

يعرف قطاع الغابات بولاية عنابة إعادة بعث عديد المشاريع التي كانت متوقفة من أجل استرجاع اعتبار الفضاءات الخضراء، التي تعتبر رئة المدينة بشكل خاص والولاية بشكل عام. في هذا السياق تم إدراج مشاريع فتح المسالك الغابية، والتي تسهل عمل مصالح الاطفاء عند اندلاع الحرائق، حيث أن هذه العمليات الاحترازية تمكن من السيطرة على حالات اندلاع النيران في الأوساط الغابية نتيجة تسهيل تحرك شاحنات الاطفاء. كما تمت عمليات برمجة مشاريع إعادة التشجير بسلالات جديدة من مختلف أنواع الشجيرات من أجل استرجاع نوعيات هذه الأخيرة التي في الاصل كانت موجودة وتأثرت بفعل تدخل اليد البشرية في المقام الأول، ثم التغيرات المناخية في المقام الثاني. ورغم مختلف نشاطات مصالح الغابات، غير أن وقائع كون وجود تجاوزات فادحة تتم على مساحات شاسعة من هذه الأخيرة تبقى تفرض نفسها وبقوة، حيث تزاول ”مافيا الفلين” نشاطها بكل راحة من خلال قيام أفرادها بالاعتداء على كميات هامة من هذه المادة دون وجه حق، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على غابات بلدية سرايدي على الخصوص، إلى جانب القطع العشوائي للأشجار من أجل الاستحواذ على مساحات عقارية يتم تشييد مساكن ومباني عليها بين عشية وضحاها، على غرار ما تعرفه منطقة سيدي عيسى وبلدية واد العنب، وغيرها من بلديات الولاية، الأمر الذي يستدعي تدخلا جديا وشجاعا من السلطات، بما فيها مصالح الغابات، المدعوة لإعادة النظر في ممتلكات الدولة التي تعرف اكتساحا غير مسبوق وسط غياب فادح للرقابة والسلطة الرادعة.

وهيبة.ع

مشروعان لإزالة منعرجي الموت بعين عبيد في قسنطينة

انطلقت، مؤخرا، ببلدية عين عبيد في قسنطينة، أشغال مشروعين هامين لإزالة منعرجين خطيرين يقعان على الحدود مع ولاية ڤالمة، بعد أن تسبب انحناؤهما الشديد في العديد من حوادث المرور المؤلمة التي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

المنعرج الأول يقع في المكان المسمى قناطر الحديد، والذي انطلقت غير بعيد منه، أشغال إنجاز منشأة فنية تناسب سيولة المرور التي لا تنقطع على مدار الساعة، بعد أن تدهور المحور القديم بسبب حركة المركبات، حيث رُصد للعملية غلاف مالي يقدر بحوالي 3.5 مليار سنتيم. أما المنعرج الثاني وهو الأخطر، فأكد مصدر من مصالح مديرية الأشغال العمومية بعين عبيد، أن العملية الخاصة به قيد إعداد دفتر الشروط قبل إطلاق المناقصة، التي تشمل توسعة ودعم المسار انطلاقا من المخرج الشرقي للبلدية، إلى غاية قناطر الحديد و دون ازدواجية، خصوصا أن هذه النقطة المعروفة بمنعرج ”الحُمر” تسببت في حوادث مرور مميتة، كان أخطرها الذي وقع خلال السنوات الماضية، عندما انحرفت حافلة تربط بين قسنطينة وڤالمة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وسقوط عدد كبير من الجرحى.

ي.س