أفاد، أمس، رئيس بلدية أم البواقي، أن والي الولاية أطلق عملية كبرى لتحسين الإنارة العمومية بمدينة أم البواقي، والتي رصدت لها الولاية غلافا ماليا تجاوز 15 مليار سنتيم إضافة لإعانة البلدية، لإعادة الاعتبار لها والقضاء على النقاط السوداء. من جهة أخرى سطرت الولاية برنامجا لتجسيد مشاريع نموذجية لتهيئة مداخل البلديات الكبرى، على أن تنطلق أول عملية ببلدية أم البواقي. ”المير” موسى خليل كشف بأن الوالي هو من يقود عملية كبرى لتحسين الإنارة العمومية بالمدينة، وهي الخطوة التي تأتي دعما لمجهودات المجلس الشعبي البلدي، مضيفا أن البلدية خصصت عمليتين لإعادة الاعتبار لأعمدة الإنارة العمومية، في قريتي سيدي أرغيس، أين تم رصد مبلغ 460 مليون سنتيم وكذا رصد مبلغ ملياري سنتيم لإعادة الاعتبار للإنارة العمومية وسط المدينة.