كشفت مصالح وزارة السكن والعمران أن 700 مشروع سكني متوقف نهائيا في ولاية عنابة، الأمر الذي اعتبر عرقلة كبيرة لمواعيد تسليم هذه المشاريع التي تم إحصاء تلك التابعة لمؤسسة باتيميتال منها، والتي تجاوزت 3 سنوات كاملة من الشلل جراء تعقيدات مالية كبيرة.

من شأن توقف وتيرة إنجاز هذه المشاريع السكنية، خلق بلبلة وسط المستفيدين الذين يقومون بضخ الحصص المالية من أجل التجسيد الفعلي لمشاريعهم الإسكانية المختلفة الأنواع والأصناف، في ظل غياب شبه شامل للمؤسسات الإدارية الوصية التي لم تتوصل بعد لوضع حد لعمليات التوقف النهائي لوتيرة الإنجاز عبر هذه المشاريع، عن طريق التوصل لإيجاد صيغة تفاهم مع المشرفين على عمليات الإنجاز من جزائريين وأجانب، تمكن من حفظ حقوق المستفيدين في تسلم سكناتهم بمعادها. في هذا السياق مازال آلاف المستفيدين من أزيد من 500 مشروع سكني بمختلف الصيغ لمؤسسة باتيميتال بصدد انتظار عودة نشاطات الإنجاز في ورشات البناء المتوقفة منذ سنوات، نتيجة عدم توفر أغلفة مالية تمكن من التزويد بمادة الاسمنت المسلح لهذه الأخيرة. ليبقى موعد تسليم هذه المشاريع قيد المجهول الى إشعار آخر، وعلى غرار باتيميتال عراقيل كثيرة ظهرت بمشروع 650 سكن ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء في بلدية البوني، والتي تشرف عليها مؤسسة كاراتاس التركية الجنسية، إضافة لمشروع 500 سكن في سيدي عيسى وغيرها من مواقع الإنجاز التي تعرف التوقف المفاجئ والطويل الأمد دون أي تفسيرات للمستفيدين المتواجدين في دوامة حقيقية، نتيجة هذا الوضع الراجع أساسا لخلل في ميزانيات الإنجاز التي تبقى محل شك يستدعي مباشرة تحقيقات تمكن من تحديد نوع المعضلة التي تؤدي لبروز هكذا ظواهر لا يدفع ثمنها سوى المواطن البسيط.