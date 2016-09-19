قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ”الوقائع تثبت بما لا يقبل الشك أن إيران دولة راعية للإرهاب”، وأنه لا يمكنها التملص من ذلك، وسجلها حافل بتورطها في العديد من العمليات الإرهابية منذ عام 1979.

ووصف الجبير، في مقال نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال” الأمريكية، يوم الأحد، المزاعم التي دوّنها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقال نُشر بصحيفة ”نيويورك تايمز” بشأن المملكة، يوم الأربعاء الماضي، بأنها ”مثيرة للسخرية، مستشهدا في ذلك بمقولة لجون آدمز طالما استخدمها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن، مفادها أنّ ”الوقائع حقائق عنيدة”. وقال الجبير إن ”مسئولين إيرانيين كانوا وراء العديد من العمليات الإرهابية منذ عام 1979”، وأبرزها ”تفجيرات أبراج مدينة خبر عام 1996، واستهداف عشرات السفارات في إيران واغتيال الدبلوماسيين حول العالم، وأنها تحاول إظهار نفسها على أنها دولة تحارب الإرهاب”، لكن لا يمكنها ذلك، ما دام فيلق القدس والحرس الثوري يدربان ويجهزان ويمولان عديد المجموعات الإرهابية ويسهلان نشاطاها. ودعا وزير الخارجية السعودي طهران إلى الكف عن تمويل ”المنظمات الإرهابية” وعن تصنيع وتوزيع القنابل اليدوية، إذا كانت نواياها جادة لمكافحة الإرهاب، داعيا إياها إلى تسليم قادة القاعدة المختبئين في رحابها، بدءاً من نجل أسامة بن لادن مروراً بسيف العدل، مسؤول عمليات القاعدة، وغيرهما العديد من قادة القاعدة الضالعين في تنفيذ اعتداءات ضد السعودية. ولفت الجبير إلى علاقة الدول العربية بإيران خلال فترة ما قبل ثورة الخميني وما هي عليه الآن، مؤكدا أن إيران تتدخل اليوم بشؤون الدول العربية الداخلية محاولة في ذلك إثارة النعرات الطائفية وتأجيج الصراع المذهبي، فالدول العربية كانت قبل مجيء الخميني تعيش بسلام وأمان مع طهران.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كتب في مقال نشرته صحيفة ”نيويورك تايمز”، يوم الأربعاء 14 سبتمبر، إن ”أمراء الرياض يواجهون مشكلة رئيسية تتمثل في عدم إدراكهم بعد أن الرئيس العراقي صدام حسين قد مات منذ سنين ولا يمكن إعادة الزمن إلى الوراء”. وأضاف ظريف أن الرياض تحاول جاهدة جر المنطقة إلى ما كانت عليه أيام صدام حسين ”أي أن يكون هناك حاكم عميل ظالم مدعوم ماليا من عرب المنطقة والغرب بتهديداته الموهومة لإيران. لكنهم اليوم يواجهون مشكلة رئيسية وهي أن صدام مات منذ سنين ولا يمكن إعادة الزمن إلى الوراء”.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى ”دور الوهابية في الإساءة للإسلام وتشويهه، وإطلاق العنان للإرهاب والعنف والتطرف”، متهما السعودية بالوقوف وراء هذه المجموعات مثل ”النصرة” و”داعش” وغيرهما، وأن ”مثل هذه المجموعات تتلقى دعما ماديا من السعودية المسبب الأساسي لتشكيل هذه المجموعات”. وقال ظريف إن ”جهود السعودية لإقناع أسيادها الغربيين لدعم سياساتها الضيقة، قائمة على أسس باطلة هدفها نشر المزيد من الفوضى في العالم العربي بهدف توجيه ضربات للجمهورية الإسلامية الإيرانية”. مضيفا أن ”ما يتردد من أوهام بأن انعدام الاستقرار في المنطقة قد يؤدي إلى احتواء إيران، أو أن العداء المزعوم بين الشيعة والسنة قد ينتهي بالصراع في المنطقة، يعارض الحقيقة تماما، لأن أبشع نماذج إراقة الدماء في المنطقة انت لإخواننا من أهل العرب والسنة وعلى يد الوهابيين”.

و. صويلح