بيونغ يانغ تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة

فشلت كوريا الشمالية، أمس الأحد، في إجراء تجربة صاروخية جديدة. وبينما لم يعلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على التجربة الجديدة حتى الآن، اعتبرت كوريا الجنوبية أن هذه التجربة تهدد العالم بأسره. وحذّرت كوريا الجنوبية من أن أحدث عملية إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية يهدد العالم بأسره، كما حذّرت من عمل عقابي إذا أدى ذلك إلى استفزازات أخرى، مثل إجراء تجربة نووية، أو إطلاق صاروخ بعيد المدى. وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية ”حاولت اختبار نوع غير محدد من الصواريخ، في منطقة سينبو بجنوب مقاطعة هامكيونغ صباح الأحد، لكن نشتبه في أن عملية الإطلاق قد فشلت”. وأشارت الوزارة إلى أنها تُجري مزيدا من التحليل لهذا الاختبار بهدف الحصول على تفاصيل إضافية. وفي السياق قال المستشار الذي يرافق مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي للصحفيين: إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ اليوم لم يكن مفاجأة وإنه لا حاجة لإنفاق الموارد ضده. وكان بنس وصل إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد في مستهل جولة آسيوية وذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ قبالة ساحلها الشرقي. وقالت القيادة الأميركية في المحيط الهادئ أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية ”انفجر على الفور”. وأضافت القيادة أنها تتحقق من نوع الصاروخ. وتابعت أن الجيش الأميركي ”ملتزم تماما بالعمل مع كل الحلفاء في كوريا الجنوبية واليابان للحفاظ على الأمن”. وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السبت الماضي كوريا الشمالية للالتزام بقرارات الأمم المتحدة ووقف سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية. وشدد جونسون على وقوف بلاده إلى جانب شركائها الدوليين ”لكي نوضح أن على كوريا الشمالية أن تلتزم بالقرارات الأممية التي تهدف إلى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة”. وتأتي التجربة الصاروخية الفاشلة هذه، بعد يوم من عرض عسكري نظّمته كوريا الشمالية، وعرضت خلاله نحو 60 صاروخاً، بما فيها صاروخ يُشتبه في أنه بالستي عابر للقارات. وأعلن المسؤول الثاني في النظام الكوري الشمالي قبيل العرض الضخم، الذي نظم في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الـ105 لميلاد كيم إيل سونغ، مؤسس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن بلاده ”مستعدة للرد على حرب شاملة بحرب شاملة أخرى”.

البحرية الصينية تنقذ ناقلة نفط من هجوم قراصنة في خليج عدن

أعلنت البحرية الصينية أنّ قواتها أنقذت سفينة تعرض لها قراصنة في خليج عدن وذلك بعد حوالي أسبوع من إنقاذها سفينة أخرى كان القراصنة قد اختطفوها في نفس المنطقة الواقعة قبالة السواحل الصومالية. ونقلت يومية ”جيش التحرير الشعبي”، في عددها الصادر، يوم أمس، بيان القوات للبحرية، ورد فيه إن الفرقاطة ”هنغيانغ” التابعة للأسطول الصيني الذي يقوم بمهام حراسة وتأمين للسفن المبحرة في خليج عدن، تلقت تقريرا، فى حوالى الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس بتوقيت بكين، حول تعرض ناقلة النفط ”الهييرا” لهجوم من خمسة من القراصنة وأنها تطلب المساعدة، فتوجهت على الفور للموقع وأرسلت المروحية التي كانت على متنها إلى هناك، وتمكنت من إنقاذ السفينة من القراصنة الذين فروا هاربين. ووفقا للصحيفة، فإنه ومنذ عام 2008، أمن الأسطول الصينى إبحار أكثر من 6 آلاف سفينة من خلال هذا الطريق البحرى الرئيسى، ونجح فى إنقاذ أو مساعدة أكثر من 60 سفينة صينية وأجنبية.