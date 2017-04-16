طالبت أورزولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية بضرورة تولي الأمم المتحدة الإشراف على إعادة إعمار سوريا، وحماية المدنيين بعد نهاية الحرب الأهلية هناك. ونقلت صحيفة ”فيلت أم زونتاغ” الألمانية، يوم أمس، تصريحات فون دير لاين دعت فيها إلى مهمة حفظ سلام تقوم بها الأمم المتحدة في سوريا بعد نهاية الحرب، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يشارك ”الجميع” داخل الأمم المتحدة في هذه البداية الجديدة وقالت:” سوف يتعين على أوروبا أيضا المشاركة في مثل هذه المهمة لحفظ السلام، وأن بلادها مطالبة أيضا بالمشاركة في ذلك”. وأكدت الوزيرة الألمانية على ضرورة حماية الشعب السوري تحت مظلة الأمم المتحدة، واضافت:” بهذه الطريقة فقط سيتم حقا إشراك جميع الدول التي تتابع مصالحها المختلفة في سوريا وفي المنطقة”. وأضافت القول:” إذا أردنا حقا تحقيق الأمن للمواطنين لدينا في أوروبا وفي الدول المجاورة لنا مباشرة، يتعين علينا الاستعداد أيضا لتوفير الوسائل اللازمة للهياكل التي نثق بها”. وفي السياق، احتشد أهالي حلب بمشاركة رسمية في وقفة احتجاجية فى ساحة سعد الله الجابرى تنديدا بالتفجير الارهابى الذى استهدف حافلات أهالي الفوعة وكفريا في منطقة الراشدين وأدى لاستشهاد وجرح العشرات من الاطفال والنساء والشيوخ. وأدان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هذا العمل الإرهابي الجبان الذي ارتكبه أعداء الإنسانية ضد النساء والأطفال وضد الشعب السوري بأسره مؤكدين دعمهم للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب حتى اجتثاثه بشكل كامل. كما عبروا عن فخرهم واعتزازهم ببطولات وتضحيات أهالي بلدتي كفريا والفوعة وصمودهم خلال السنوات الماضية في وجه الإرهابيين الظلاميين الذين حاولوا تخريب سورية وتهجير أهلها تنفيذا لأوامر أسيادهم في الخارج لافتين إلى أن أبناء حلب كما جميع السوريين سيظلون على العهد باقين مخلصين لكل ذرة من تراب الوطن حتى تطهيرها من الإرهاب.