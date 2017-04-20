أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية قائمة تضم 6 مرشحين تم تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض منافسات الدورة الـ12 الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المزمع إجراؤها في ماي المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ”إرنا” بيان الوزارة ورد فيه أن قائمة المترشحين النهائيين لخوض الدورة 12 للانتخابات تضم كلا من: حسن روحاني، ابراهيم رئيسي، محمد باقر قاليباف، اسحاق جهانغيري، مصطفى هاشمي طبا ومصطفى ميرسليم. وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأنه لن يتم نقل أي مناظرات مباشرة على التليفزيون خلال الحملة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، بل سيتم بث المناظرات الانتخابية بين المترشحين بعد تسجيلها. وكان قد ترشح أكثر من 1600 شخص لخوض الانتخابات التي ستجرى في 19 ماي المقبل. ولم تتضمن القائمة الرئيس السابق أحمدي نجاد، وأكدت وسائل إعلام إيرانية استبعاد نجاد من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة. وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أعلن في وقت سابق عن ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية القادمة. وكان علي خامنئي قد طلب علنا العام الماضي من نجاد عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وأعلن نجاد نفسه أنه لن يخوض السباق الرئاسي بناءً على نصيحة المرشد الأعلى. وقال حينها إنه سيدعم نائبه السابق، حميد بقائي، الذي سجل هو الآخر اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات المقبلة. وقال نجاد لوسائل الإعلام بعد تسجيل اسمه في الانتخابات الرئاسية، بأن المرشد خامنئي لم يمنعه بل نصحه بعدم المشاركة والنصيحة لا تعني المنع، مضيفا أن ترشحه يأتي دعما لحميد بقائي مساعده السابق الذي تقول بعض التقارير إن مجلس صيانة الدستور الإيراني سيرفض تزكيته بسبب اتهامات سابقة في الفساد.