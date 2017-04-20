أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا، يوم أمس، أن شرطة البلاد اعتقلت مشتبها به على صلة بالهجوم الذي استهدف حافلة فريق بوروسيا دورتموند لكرة القدم الأسبوع الماضي. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الرجل، الذي ينتمي لأصول ألمانية وروسية، اعتقل خلال عملية أمنية بالقرب من بلدة توبينجن في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا. وأوضح ممثلو الادعاء أن المشتبه به كان يأمل في تخفيض سعر أسهم نادي دورتموند، لشراء أسهم بقيمة 78 ألف يورو (84 ألف دولار) في النادي على الأنترنت من الفندق الذي كان يقيم فيه الفريق، وكان المشتبه به يقيم به أيضا منذ التاسع من أبريل. وكانت ثلاثة انفجارات قد وقعت، بينما كانت حافلة الفريق تغادر الفندق، في طريقها إلى أحد الملاعب في 11 إبريل، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتعرض مارك بارترا، مدافع دورتموند لكسر في رسغه الأيمن وإصابات من كسور الزجاج، جراء الانفجار، وتأجلت المباراة المقررة ضد فريق موناكو، في دوري أبطال أوروبا، نتيجة الانفجارات. وفي شأن آخر، أعلنت السلطات الألمانية أنها ستجلي في السابع من ماي المقبل أكثر من 50 ألف شخص في مدينة ”هانوفر”، شمال البلاد، بسبب عملية إبطال مفعول عدة قنابل موجودة بالمنطقة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وأعلنت قوات الإطفاء بالمدينة، في بيان أمس، أن عملية إجلاء عشرات الآلاف من السكان التي تحدد موعدها للسابع من ماي المقبل لإبطال مفعول عدد من القنابل التي وقع رميها بالمدينة وضواحيها منذ أربعينات القرن الماضي، ستكون واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية التي انتهت عام 1945. كما أوضحت أنه تم التأكد من الاشتباه في وجود عدة قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية في حي ”فارنفالد” في مدينة ”هانوفر”.. لافتة إلى أن عملية الإجلاء ستشمل سكان سبعة مراكز لراعية المسنين، ومستشفى، ومصنعا لشركة قطع غيار السيارات الألمانية، وعددا من أصحاب المنازل الخاصة. وكانت السلطات الألمانية أجلت في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي حوالي 50 ألف ساكن من مدينة ”أوغسبورغ”، جنوب البلاد، بهدف تفكيك قنبلة غير منفجرة ضخمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، حيث عثر عيها مدفونة في الأرض خلال أعمال بناء.