الاحتلال يصادق على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس

صادقت وزارة الاسكان في كيان الاحتلال الإسرائيلي وبلدية الاحتلال في القدس على مخطط لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس وأراضي قلنديا المحيطة في المنطقة الاستيطانية المسمى ”عطروت” المقامة على أراضي الفلسطينيين في شمال غرب القدس المحتلة. وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، ليل الثلاثاء، أن مخطط البناء الجديد يقع بالقرب من منازل الفلسطينيين، و”سبق أن عارضته الإدارة الأمريكية السابقة”.

وكان مجلس وزراء كيان الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو قد صادق، في نهاية مارس الماضي، على إقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانيّة ”عمونا”، وصادر مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين برام الله المحتلة، تمهيداً لإقامة المستوطنة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد اعتمد في ديسمبر من العام الماضي القرار رقم 2334، الذي طالب الكيان الإسرائيلي بوقف العمل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

فوز حزب بهاريتا جانتا الحاكم في الهند بالانتخابات

فاز حزب بهاريتا جانتا القومي الهندوسي الحاكم في الهند، يوم أمس، في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد، في نيودلهي، منتصرا فيها على حزب أم أديمي المناهض للفساد وحزب المؤتمر وهو حزب المعارضة الرئيسي، مكرسا في ذلك فوزه الساحق الذي أحرزه خلال شهر مارس الماضي، والذي مكنه من الظفر بقيادة حكومة ولاية أوتار براديش، التي تعد واحدة من أهم الولايات الاستراتيجية في البلاد. واعتبرت هذه الانتخابات اختبارا مهما لشعبية حكومة الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي داخل العاصمة الفدرالية للبلاد، التي تعد مركز القرار السياسي وتضم مختلف أطياف الهيئات والأجهزة التقريرية السياسية والإدارية، بعد ذلك القرار المثير الذي خلف أزمة سيولة نقدية خطيرة وحالة من الارتباك والفوضى لدى المواطنين. وكانت نتائج الانتخابات، التي أجريت في فبراير ومارس الماضيين، أظهرت محافظة حزب بهاراتيا جاناتا، الذي وصل إلى السلطة في ماي 2014، على أدائه السياسي بالرغم من الانتقادات التي طالته من طرف المعارضة، التي يقودها حزب المؤتمر بزعامة سونيا غاندي، بشأن قرار الحكومة الاتحادية إلغاء عدد من العملات الورقية. كما اعتبرت هذه النتائج ثأرا لهزيمته الانتخابية التي مني بها الحزب في العاصمة نيودلهي خلال فبراير 2015 أمام منافسه الجديد حزب (عام آدمي) المناهض للفساد بقيادة زعيمه المثير للجدل آرفيند كيجريوال.

استقالة وزير إعادة الإعمار باليابان على خلفية تصريحات ”غير لائقة”

أعلن ماساهيرو إيمامور،ا وزير إعادة الإعمار بالحكومة اليابانية، يوم أمس، عن استقالته بعد إدلائه بتصريحات اعتبرت ”غير لائقة” بحق المتضررين جراء كارثة تسونامي عام 2011. وقبل رئيس الوزراء شينزو آبي، استقالة وزيره، وعين المشرع بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ماسايوشي يوشينو خلفا لإيمامور في هذا المنصب. وكان يوشينو قد انتخب عن ”فوكوشيما” إحدى أشد المحافظات تضررا جراء الكارثة، وعمل حتى الآن بمنصب رئيس لجنة مجلس النواب الخاصة بشؤون إعادة الإعمار بعد الكوارث. وأدلى إيمامورا، بتصريحات يوم الثلاثاء خلال تجمع لمشرعين ينتمون للحزب الليبرالي الديمقراطي، أشار فيها إلى حجم خسائر البنية التحتية الاجتماعية الناجمة عن كارثة عام 2011، وقال ”من حسن الحظ أن الكارثة ضربت منطقة ”توهوكو” شمال شرقي اليابان، بدلا من منطقة العاصمة طوكيو، لأن الأضرار ستكون أسوأ من ذلك بكثير جدا”. واعتذر إيمامورا عن هذه التصريحات في نفس التجمع، وقال إنها كانت غير لائقة وأساءت للمتضررين في المناطق المنكوبة بالكارثة. تجدر الاشارة إلى أن كارثة 2011 أسفرت عن مقتل 18500 شخص في مناطق شمال اليابان، وألحقت أضرارا جسيمة بمحطة ”فوكوشيما دايتشي” للطاقة النووية .

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيا للاشتباه في انتمائه لـ”داعش”

أعلنت مصادر في وزارة الداخلية الإسبانية، أمس الأربعاء، أنّ الشرطة اعتقلت مغربيا في مدينة سبتة التابعة للتاج الإسباني للاشتباه في صلته بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش”. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية عن المصادر قولها أن ”المعتقل البالغ من العمر 29 عاما يشكل جزءا أساسيا وعنصرا حيويا في جهاز تجنيد وتلقين مقاتلين جدد لتنظيم (داعش)”. وأوضحت أن المعتقل كان يخطط للسفر إلى مناطق الصراع في سوريا للقتال في صفوف ”داعش”، مشيرة إلى أنه كان يستعد للانتقال قبل ذلك إلى بلجيكا أو المغرب لتجنب إثارة الشكوك. ولفتت المصادر إلى أن عملية الاعتقال اليوم جاءت نتاج تحقيقات منذ شهر نوفمبر الماضي عندما تم تفكيك جزء من الشبكة ”الإرهابية” التي ينتمي إليها باعتقال ثلاثة رجال وامرأة وجهت إليهم تهم تجنيد مقاتلين جدد للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق ونشر الفكر المتطرف وتمجيد الإرهاب. وذكرت أن العملية تمت بإشراف المحكمة العليا الإسبانية مؤكدة أن العملية لا تزال مستمرة. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين في إسبانيا بتهمة الانتماء إلى المنظمات الإرهابية أو نشر الفكر الإرهابي والمتطرف إلى 158 شخصا منذ 26 جوان من العام 2015.

الصين تطلق أوّل حاملة طائرات محلية الصنع شمال البلاد

أطلقت الصين حاملة طائرات ثانية، صباح أمس، في حوض بناء السفن في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ في شمال شرق البلاد. وذكرت وكالة ”شينخوا” أنه تم نقل حاملة الطائرات الجديدة، التي تعد الأولى التيتم تصنيعها محليا، من الحوض الجاف لغمرها في المياه خلال حفل التدشين في حوض بناء السفن في داليان التابع لشركة صناعة بناء السفن الصينية. وحضر مراسم الإطلاق فإن تشانغ لونغ نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وقادة القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني وشركة بناء السفن. وكانت الصين شرعت في بنائها في نوفمبر 2013. فيما بدأ بناء حوض السفن في مارس 2015. وتأتي هذه الحاملة بعد حاملة الطائرات ”لياونينغ”، المعدلة التي صنعت من طرف الاتحاد السوفيتي سابقا، والتي دخلت إلى طور الخدمة للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2012.