أعلنت أمس وزارة الدفاع الوطني عن عملية تحديد هوية المجرم الخطير الذي قضت عليه مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 أوت 2016، جنوب ولاية باتنة.

وقال بيان الوزارة أن الأمر يتعلق بـ"ن. الربيع"، المدعو "عبود" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006".

من جهة أخرى، دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي قنبلتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس وقسنطينة.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مهربين اثنين وضبطت شاحنة محملة بـ(18.75) طن من المواد الغذائية و(800) لتر من الوقود موجهة للتهريب.

وبكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، أحبط أفراد حرس الحدود محاولات تهريب لـ(35094) لتر من الوقود.

ن.ب