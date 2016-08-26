كشفت أمس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا طلبت من واشنطن مضاعفة دعمها العسكري في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقدّم رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الطلب خلال محادثاته بمدينة شتوتغارت جنوب غرب ألمانيا مع قائد "أفريكوم" توماس فالدهاوزر والمبعوث الأميركي إلى ليبيا جوناثان واينر.

وقالت أفريكوم في بيان "إن المباحثات دارت حول رغبة حكومة الوفاق الوطني في مساعدات أمريكية تساهم في بناء قدرات عسكرية ودفاعية معززة في المستقبل".

وذكرت أفريكوم في بيانها أن فالدهاوزر وواينر أكدا مجددا دعمهما للحكومة الليبية حيث ناقشا مع السراج إبان زيارته لمقر القيادة العسكرية الأمريكية "الخيارات الاستراتيجية لليبيا حال تحرير سرت".

ويوم 12 ماي، شنّت قوات حكومة الوفاق الوطني هجوما لاستعادة السيطرة على سرت، ودخلتها يوم 9 جوان، لكن تقدمها شهد عرقلة طوال أسابيع بسبب هجمات مقاتلي تنظيم الدولة.

غير أنها سجلت تقدما مهما لا سيما بعد الغارات الجوية الأمريكية اعتبارا من الأول من أوت الجاري، وسيطرت على جزء كبير من المدينة وتحاصر عناصر التنظيم الإرهابي بمنطقة سكنية ساحلية.

ن.ب