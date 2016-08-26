قامت، أمس، الجمعية الولائية كافل اليتيم بتيارت، بعملية توزيع ما مجموعه 2199 محفظة بأدواتها المدرسية والمآزر، على شريحة الأطفال اليتامى المتمدرسين والتي تمس هذه الشريحة من المتمدرسين بالقسم التحضيري لغاية الطور الثانوي وحسب رئيس الجمعية العربي جلاب، فإن المبادرة تجري في نفس اليوم عبر 20 بلدية، أين تم توزيع 978 محفظة بعاصمة الولاية، على الأطفال اليتامى المسجلين ببلدية تيارت ومست العملية نفس الشريحة المسجلة لدى فروع الجمعية عبر مكاتبها عبر بلديات فرندة، مهدية، عين الحديد، الدحموني، عين بوشقيف، الرحوية، عين الذهب وبلديات أخرى وتأتي هذه المبادرة مواصلة لعمل الجمعية لمساعدة والتكفل بالأطفال اليتامى خلال مختلف المناسبات وكذا تشجيعهم للتعليم والدراسة وتمكينهم من مختلف الامتيازات التي ينعم بها أقرانهم.

عبد القادر بلعبيد