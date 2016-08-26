تجري السلطات الولائية بوهران وتزامنا وبدأ العد التنازلي للدخول المدرسي اجتماعات مراطونية بمقر الولاية مع مختلف الفاعلين من مديرية التربية ومديرية الصحة ومصالح الأمن الولائي وغيرها وهذا من أجل إنجاح الدخول المدرسي وتكفل بأبناء العائلات الفقيرة والمعوزة وضحايا المأساة الوطنية الذين أقرهم البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استفادتهم من منحة التمدرس المقدرة بـ3 آلاف دينار، وحسب تأكيدات والي ولاية وهران عبد الغني زعلان لرؤساء الدوائر ومديرية التربية فإن المنحة سيتم توزيعها خلال اليوم الأول من الدخول المدرسي مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، في الوقت الذي قدمت فيه تعليمات في العطلة الصيفية من قبل والي الولاية لصيانة أزيد من 350 مدرسة ابتدائية وإعادة دهنها لاستقبال التلاميذ خاصة في الطور الابتدائي في أحسن الظروف.

وأكد مدير التربية بولاية وهران سليماني ارزقي أمس لـ "الفجر"، عن إحصاء هذه السنة 94 ألف تلميذ من اليتامى وأبناء العائلات الفقيرة والمعوزة وضحايا المأساة الوطنية، للاستفادة من المنحة الخاصة للتمدرس والمقدرة بـ3 آلاف دج والتي أقرّها منذ سنوات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كإعانة للعائلات الفقيرة من أجل شراء الأدوات المدرسية لأبنائهم المحرومين.

من جهته قال سليماني ارزقي أن جميع الإجراءات تم اتخاذها بالمؤسسات التربوية من أجل توزيع المنحة في اليوم الأول من الدخول الاجتماعي المقبل والذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أيام معدودة بدخول الأسرة التربوية إلى قاعات التدريس والجد والنشاط بعد العطلة الصيفية المريحة، مشيرا أن مصالح الدوائر هي المعنية بانتقاء قوائم المستفيدين والتأشير عليها لتوزيعها على التلاميذ بعد تقديم للمقتصدين بالمؤسسات التعليمية الصك لصرفه من الخزينة العمومية بعيدا عن مديرية التربية التي يرجع البعض من المواطنين اللوم والعتاب عليها في صرف المنحة، وحسب مصالح مديرية التربية، فإن كل الأمور التنظيمية تمت على مستواها، وتم حساب اعتمادات التمدرس هذه السنة وفقا لعدد التلاميذ الذين تم احصائهم على مستوى كامل الولاية، حيث تم تخصيص مبلغ إجمالي يفوق 500 مليون دينار جزائري للعملية التضامنية للتمدرس الخاصة بكل الفئات وبالأطوار الثلاثة ..كما أشار نفس المصدر بأن عملية صرف المنح وتوزيعها على أولياء مستحقيه، ستنطلق بداية من اليوم الأول من الدخول المدرسي مباشرة، وذلك بعد أن أنهت اللجان المكلفة عل مستوى كل دائرة بتحديد قائمة المستفيدين، علما أن المعنيين بالاستفادة من الحصة الاجتماعية للتمدرس لهم الحق في الاستفادة أيضا من مجانية الكتاب المدرسي والإطعام المدرسي على مستوى المؤسسات التربوية بالأطوار الثلاثة ومن امتيازات أخرى كمساعدات من الحكومة في مسارهم الدراسي.

م.إيناس