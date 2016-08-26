استكملت عملية توزيع الكتب المدرسية عبر كافة المؤسسات التربوية الكائنة بولاية سيدي بلعباس التي باشرها المركز المحلي لتوزيع الوثائق المدرسية وذلك تحسبا للدخول المدرسي سبتمبر 2016 حسب ما علم أمس لدى رئيس ذات المركز.

وأوضح السيد بوسماحة محمد أنه تم الشروع في عملية تسليم الكتب المدرسية منذ الثلاثي الثاني من الموسم الدراسي الماضي باستثناء الكتب الجديدة التي مستها الإصلاحات على غرار سنوات الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط التي استلمها المركز خلال هذه الصائفة.

وتم في إطار هذه العملية تغطية البرنامج المسطر من طرف المركز وذلك لتلبية احتياجات الولاية بالنسبة للكتاب المدرسي المقدرة بأكثر من 640 ألف كتاب من مختلف العناوين للأطوار التعليمية الثلاثة حسب ما أوضحه ذات المسؤول الذي أشار إلى أن مركز توزيع الوثائق المدرسية يحتفظ بمخزون 10 بالمائة من الكتب باختلاف عناوينها لسد الحاجيات التي قد تطرأ عند التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.

كما تم من جهة أخرى في إطار التحضير للدخول المدرسي المقبل توزيع حقائب مدرسية بلوازمها والمنح الخاصة بالتلاميذ المعوزين المقدر عددهم بـ29 ألف تلميذ على الدوائر التي ستوزعها على البلديات ومنه على المؤسسات التربوية الكائنة بولاية سيدي بلعباس حسب ما كشفه من جهته مدير النشاط الاجتماعي بالنيابة طهير عبيد.

وأوضح ذات المسؤول أنه سيتم أيضا توزيع الحقائب المدرسية على بناء المساجين وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع المؤسسات العقابية فضلا عن حصة أخرى خصصت لفائدة أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

للإشارة سيتم تسليم هذه الحقائب المدرسية على التلاميذ في أول يوم من الدخول المدرسي من طرف مدراء المؤسسات التربوية.

ق.ج.