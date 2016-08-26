حذّر النائب البرلماني حسن عريبي، من إمكانية إطلاق شرارة ربيع عربي بالجزائر مطلع الدخول الاجتماعي المقبل، من قبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، التي انطلقت بداية في محاولة تدريس اللغة العربية باللهجة العامية في الطور الابتدائي، مع محاولة تقليص الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية تمهيدا لحذفها نهائيا، يضيف وصولا إلى اكتشاف استدعاءات بكالوريا 2016 بثانوية المقراني بالعاصمة خالية من مادة العلوم الإسلامية.

وحسب ما صرح به عريبي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قال أن تصريح بن غبريط يمهد لشرارة ربيع عربي بالجزائر مطلع الدخول الاجتماعي المقبل بعد أن أشرف على إصلاحها خبراء أجانب فرنسيين، وأوضح عريبي أن ردة فعل شعبية عنيفة سيعرفها الدخول الاجتماعي هذا وأشار إلى أن بن غبريط متهمة بمحاربة اللغة العربية ومادة العلوم الإسلامية بداية من محاولة تدريس اللغة العربية باللهجة العامية في الطور الابتدائي، ومحاولة تقليص الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية تمهيدا لحذفها نهائيا، وصولا إلى اكتشافنا لاستدعاءات بكالوريا 2016 بثانوية المقراني بالعاصمة خالية من مادة العلوم الإسلامية، ليتم تدارك الموقف بعد التواصل مع الحكومة، مرورا باستقدام فريق من الخبراء الأجانب (الفرنسيين) للإشراف على إصلاح المناهج والبرامج، يضيف وآخر خرجه تمثلت في عزمها واقتراحها إلغاء مادة العلوم الإسلامية من بكالوريا 2017 أو جعلها اختيارية في أحسن الأحوال، لكن مع تظافر الجهود والحوار المستمر مع الحكومة تم الإبقاء على مادة التربية الإسلامية، وأشار البرلماني عريبي إلى أن ما أقدمت عليه الوزيرة بما يسمى بإصلاح البرامج والمناهج هو تكليف لها بمهمة من جهات خارجية مدعومة بأطراف داخلية تستهدف تحقيق ماعجزت عن تحقيقه فرنسا طيلة 132 سنة من الزمن، وهو محاربة اللغة العربية كونها السبيل الأقصر للقضاء على الهوية الإسلامية للشعب الجزائري.

خديجة بلوزداد