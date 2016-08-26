تشكل قرية سيدي الحاج بحوص الواقعة بإقليم بلدية بوقطب صورة نمطية اجتمعت فيها كل معاني البؤس والحرمان حتى أن عديد سكانها باتوا يشبهون الوضع بسنوات الجمر عايشتها المنطقة تحت بطش المستعمر. فرغم مرور أكثر من 54 سنة عن استرجاع السيادة الوطنية غير أنه لا شيء تغير في ذات الجغرافية النائية فالإنارة العمومية منعدمة والطرقات مهترئة، وتعفن قمامات الأوساخ عبر شوارع القرية ورميها بطريقة عشوائية، نتيجة غياب عمال النظافة لنقلها. حسب تصريحات أحد القاطنين بذات القرية، حيث أصبحت هذه الأخيرة تؤثر على البيئة بل أكثر من ذلك باتت تهدد صحة سكان القرية بأكملها بالإضافة إلى قطاع الصحة التي أصبح في خبر كان نتيجة قاعة العلاج التي تبقى أبوابها موصدة طوال أيام السنة، كما ناشدو سكان القرية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف بإيفاد لجنة التحقيق في وفاة سيدة حامل يوم أول أمس بعدما تعرضت لآلام إجهاض حادة دون أن تجد من يسعفها، رغم ترددها على قاعة العلاج بالقرية التي كانت مغلقة، حيث بقيت تصارع الأوجاع بسبب حالتها الصعبة، إلى غاية تحويلها إلى مستشفى بوقطب هذا الأخير الذي حولها إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية أين لفظت أنفسها الأخيرة في الطريق رفقة جنينها، وخلال لقائنا بسكان القرية أمام بوابة قاعة العلاج التي كانت مغلقة، أكدوا لنا بأنهم راسلوا السلطات المعنية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، كما يتساءل سكان قرية سيدي الحاج بحوص عن مصير التنمية بهذه القرية النائية أم تبقى العزلة المطبقة على مواطنيها وإجحاف قريتهم من مختلف أنواع البرامج التنموية رغم تضحيات أبنائها من الرعيل الأول أبان الثورة التحريرية المظفرة وأيضا وقوفهم الند للند لقوى الإرهاب خلال تسعينات القرن الماضي غير أن تلك التضحيات لم يشفع لها لتخرج من النفق المظلم وعليه استنكرا أهل المنطقة بهذا التهميش المفروض عليهم والتجاوزات في حق المواطنين ويناشدوا وزير الداخلية والجماعات المحلية بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الوضع الكارثي بهذه القرية ومعاناة سكانه في ظل تقصير سلطات البلدية في الاهتمام بشؤون ومصالح مواطنيها.

م.هرقال