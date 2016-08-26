يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي اعتصام بعض الشباب البطّال المنحدرين من بلدية الأبيض سيدي الشيخ أمام محيط حفر الآبار البترولية الواقعة على بعد بلدية لبنود بـ200 كلم بمنطقة دمقة الحرشة بالصحراء ولاية البيّض للمطالبة بمناصب عمل في الشركة البترولية المتواجدة فوق تراب بلدية البنود دائرة الأبيض سيدي الشيخ، بعد أن علموا أن هناك عملية توظيف جارية خارج الولاية، ورفع المحتجون شعارات تحت عنوان "لا للحڤرة خصتنا الخدمة "، فيما هددوا بتصعيد اعتصامهم في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالب هذا الشباب البطال، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى إضراب عن الطعام محملين المسؤولية إلى جميع الأطراف المعنية.

م.هرقال