منح نحو 100 منصب شبه طبي خلال 2016 بالنعامة

استفادت ولاية النعامة من 99 منصبا جديدا ضمن التأطير الشبه الطبي مما سيساهم في تغطية بعض الخدمات الصحية التي تحتاج إليها المؤسسات الإستشفائية حسبما استفيد من مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وتخص هذه المناصب المفتوحة القابلات وممرضين ومختصي التغذية ومسيري أجهزة التصوير الطبي والعلاج الكيميائي للصحة العمومية ومخبريين ومختصين في حفظ الصحة إلى جانب مساعدين صحيين ومساعدين إجتماعيين مثلما أوضحه أمس لـ"وأج"