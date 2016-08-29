أوصت جبهة التغيير في توصياتها النهائية لجامعتها الصيفية، بضرورة إبعاد مؤسسة الجيش عن السياسة وعدم الزج بها في الصراعات الحزبية والسلطوية وجميع المنافسات الانتخابية، مؤكدة على ضرورة بقائها كحامية للوطن والديمقراطية.

توصيات جبهة التغير التي تلقينا نسخة عنها، أمس، جاءت بعد رفعها لأشغال الجامعة الصيفية التي شارك فيها الإخوان من العديد من الدول العربية، وتناولت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الجزائر.

وأكدت على ضرورة إبعاد الجيش عن الصراعات الحزبية والسياسية، لتحقيق الديمقراطية في ظل القيم الوطنية، وهذا في إشارة منها إلى أهمية بقاء هذه المؤسسة على نفس المسافة من جميع الأحزاب.

كما ألحت التوصيات على أهمية ترجمة التعديلات الدستورية الأخيرة إلى قوانين تكرس الحريات وتضمن الحقوق في إطار دولة الحق والقانون وتحمي حقوق المعارضة لأننا نعتقد بأن قوة الدولة من قوة المعارضة.

وشددت جبهة التغير في توصياتها الختامية، الواردة في بيانها، الانفتاح على الآراء المغايرة بعيدا عن أي تخوين من أجل تحقيق التغير الديمقراطي لمصلحة الجزائر، وفي إرادة الشعب بعيدا عن الرقابة ووصاية الإدارة.

وأكدت التوصيات الجامعة الصيفية لحركة التغيير التي سجلت حضورا كبيرا لجماعة الإخوان من تركيا وبلدان أخرى، على ضرورة التمسك بالشعبية الدستورية، وإحداث التغيير في السياسات والذهنيات والمؤسسات.

وركزت توصيات ندوة التغيير، على ضرورة الاستثمار الجيد في الانتخابات المقبلة كونها شريك والفرصة مناسبة للتغيير الديمقراطي، ودعت جبهة التغيير المثقفين والأكاديميين والمجتمع المدني والإعلاميين وعموم الطبقة السياسية إلى المساهمة في النقاش الفكري والسياسي الذي يساهم في إثراء موضوع "التغيير الديمقراطي" واعتباره تحولا حقيقيا يبني دولة حديثة مستقرة ومتطورة في ظل الوحدة والقيم والثوابت.

ودعت جبهة التغير السلطة إلى تقديم مزيد من الضمانات لتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي وتذليل الصعوبات والعوائق التي تحول دون تحقيق التغيير، وفي مقدمتها الكف عن ممارسات التزوير الانتخابي وكذا إعادة الثقة للشعب في المشاركة واحترام المعارضة وإبعاد المال الفاسد عن السياسة.

ولم يفوت المصدر الفرصة لنقد الإصلاحات الحاصلة في قطاع التربية والتنديد بها متهمين الوزيرة بضرب الهوية الوطنية في العمق، كما أكدت التوصيات على دور الجيش وابعاده على المنافسة الانتخابية القادمة.

كما دعت إلى إعطاء المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات كشريك أساسي في عملية التغيير الديمقراطي وإعطاؤه الإمكانات والوسائل المطلوبة وإيلاءه الاهتمام والعناية الكبيرة ليقوم بدوره المنوط به.

شريفة.ع