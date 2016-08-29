بدأت أمس الحكومة التونسية الجديدة مهامها، لترث ملفا خارجيا حساسا حول ما عرف بأزمة المعابر الحدودية مع الجزائر، أين لغم العلاقات بين البلدين على مدى أسابيع بسبب ضريبة 30 دينار.

وباشرت أمس الحكومة التونسية الجديدة وهي الثامنة منذ ثورة 2011 ويتولاها يوسف الشاهد بعد نيله الثقة من البرلمان بأغلبية مريحة يوم الجمعة الماضي ثم أداء اليمين الدستورية خلفا لحكومة الحبيب الصيد، حيث ورثت تركة دبلوماسية ثقيلة من هذا الأخير، عقب تواصل أزمة المعابر عبر المحاور الحدودية مع الجزائر التي اندلعت بالتزامن مع مشاورات تشكيل حكومة توافق برئاسة الشاهد.

ورغم طمأنة وزير الخارجية التونسي قبل أيام الجزائريين بإمكانية سحب الضريبة إلا أن الإجراء لا يزال قائما لحد الساعة، رغم أن القائمين على مراكز العبور التونسية يقومون بخرق القانون الناظم لفرض الرسوم المقدرة بثلاثين دينارا تونسيا على مركبات الجزائريين، بحسب سفير تونس في الجزائر الذي أكد أن الإجراء يفرض مرة كل 30 يوما وليس عند كل دخول عربة إلى تونس، وهي التصريحات التي تقرأ في سياق تورط أطراف داخلية في تونس في عملية إرباك حكومة الصيد والتشويش على أدائها الدبلوماسي مع الجزائر.

وينتظر عدد من الجزائريين رفع الضريبة، والإجراء التي تفرض بشكل طابع جبائي على جوازات السفر، ويتم إظهاره في البوابة الحدودية أثناء المغادرة أو الدخول، خصوصا وأنه إجراء مجحف في حق الجزائريين، حيث طالبوا السلطات التونسية باستثناء الجزائر منه، بحكم الجوار والعلاقات المتينة بين الشعبين التونسي والجزائري، والتي تصل حد القرابة والتصاهر.

وكان نواب في البرلمان راسلوا وزير الخارجية رمطان لعمامرة لمطالبته بالتدخل الفوري لوقف ما اعتبروه "ابتزازا" يتعرض له الجزائريون أو معاملة التونسيين بالمثل.

وتطورت أزمة "ضريبة العبور" وأخذت بعدا رسميا من خلال استدعاء القائم بالأعمال التونسية بسفارة تونس في الجزائر من قبل مسؤول بالخارجية الجزائرية.

أمين.ل