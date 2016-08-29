دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات تمشيط أمس الأول أربعة (4) مخابئ للإرهابيين بخراطة بولاية بجاية وقنبلتين تقليديتي الصنع بعين الدفلى وبالميلية بولاية جيجل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات تمشيط أربعة مخابئ للإرهابيين بخراطة بولاية بجاية، وقنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى وأخرى بالميلية بولاية جيجل".

وفي إطار حماية الحدود، "أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بتلمسان تاجر مخدرات، فيما تم حجز 83 كيلوغرام من الكيف المعالج على متن سيارة سياحية و4000 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب".

وبكل من تلمسان وأدرار وبسكرة وإليزي أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني --يضيف البيان-- "33 مهاجرا غير شرعي منهم 20 من جنسية مغربية واثنين (2) من جنسية سورية".

ومن جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الشواطئ بكل من بني صاف، ولاية عين تموشنت وعنابة محاولات هجرة غير شرعية لـ51 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

ن.ب