دعا أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، المجتمع المدني إلى بذل جهود الدولة في مجال التنمية المتعددة الأوجه، بالإضافة إلى الحفاظ على المكتسبات الموجودة.

وقال الوزير في زيارة عمل قادته إلى ولاية البليدة، أمس، أن انخراط المواطن في الجمعيات أصبح شيء مهم للغاية، وأساسي في نشر الوعي والحفاظ علة جميع المكاسب الموجودة على الميدان.

واعتبر الوزير أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يعدان أولوية أساسية، لتأتي في الدرجة الثانية المكاسب التنموية التي حققتها الجزائر بفضل مجهودات كبيرة بذلتها منذ سنوات.

وأكد "إننا كدولة، الإرادة موجودة لدينا، والإمكانات موجودة أيضا ونعمل في حركية لا متناهية هدفها واحد وهو أن نكون عند تطلعات وطموحات المواطن الجزائري الذي عان في سنوات التسعينات".

ولكن بالمقابل يقول الوزير "يجب على المواطن دعم هذه الحركية بالتعاون والتكتل من خلال جمعيات وممثلي المجتمع المدني للحفاظ على هذه المكاسب".

شريفة.ع