مقتل ثلاثة جنود تونسيين وإصابة سبعة آخرين بجروح

قتل أمس ثلاثة جنود تونسيون وأصيب سبعة آخرون بجروح خلال الهجوم الإرهابي الذي نفذته أمس عناصر مسلحة ناشطة في منطقة جبل سمامة من محافظة القصرين بغرب تونس.

وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع التونسية العقيد بلحسن الوسلاتي في تصريح للصحافة أنه "تم صباح الاثنين تسجيل مقتل ثلاثة عسكريين من الجيش الوطني وإصابة سبعة آخرين بإصابات متفاوتة اثنان منهم إصاباتهم خطيرة". وأوضح أن هذا الهجوم بدأ بإنفجار مجموعة من الألغام المضادة للمدرعات استهدفت تشكيلة عسكرية تقوم بتأمين أشغال تعبيد الطريق بجبل سمامة من محافظة القصرين.

وأضاف أنه بعد ذلك قامت عناصر إرهابية مسلحة بإستهداف التشكيلة العسكرية بقذائف صاروخية مضادة للدروع من نوع "أر بي جي" والقنابل اليومية إلى جانب الأسلحة الرشاشة.

وأكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع التونسية أن الاشتباكات بين وحدات الجيش التونسي والعناصر الإرهابية مازالت متواصلة "لتعقب العناصر المصابة والتي حاولت الاقتراب من العربات العسكرية لتفجيرها كليا" على حد تعبيره.

أمين.ل