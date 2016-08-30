شرعت حركة مجتمع السلم في حملة انتخابية مبكرة تحت عنوان الرفع من وتيرة العمل السياسي رغم عدم فصل مجلس الشورى في قرار المشاركة في التشريعيات القادمة من عدمه، حيث سيكشف اليوم عبد الرزاق مقري الخطوط العريضة لتحركات الحركة.

يؤكد متتبعون أن كل المؤشرات تشير صراحة إلى دخول حركة مجتمع السلم المعترك الإنتخابي رغم عدم فصل مجلس الشورى الذي يمثل أعلى هيئة تتخذ القرار في الأمر، وفي هذا الصدد قال مقري أنه سيعود إلى العمل السياسي مجددا من البوابة الفلسطينية ترفقها ندوة في ولاية البليدة وكذا لقاءات مع كل من رجال الفكر والدعوة والسياسة.

بالمقابل، تعمد مقري نشر الحصيلة الميدانية للحركة خلال سنة 2015 وعزمه على الرفع من وتيرة العمل السياسي خلال هذه السنة، مؤكدا قدرة مناضليه على المضي في عمل جواري في كل "قرية ودشرة"، الأمر الذي يدل على تخلي الحركة عن التكتلات والتحالفات والمضي بمفردها بعد النكسة التي تلقتها خلال تشريعيات 2012.

وفي سياق آخر، يلتقي اليوم عبد الرزاق مقري الإعلاميين من أجل التطرق إلى قضايا سياسية واقتصادية إلا أن فحواها الحقيقي يكون شرح خطوط الحركة وتوجهاتها مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل وفي مقدمتها الشريعيات القادمة، كما لن يخلو اللقاء من الرد على مبادرة أبو جرة سلطاني التي أخذت أبعادا أخرى داخل الحركة بعد أن احتدم الصراع بين جناحي عبد الرزاق مقري وأبو جرة سلطاني حول فحوى هذه "المقاربة " الأمر الذي دفع سلطاني للتوضيح على أن "الحوار المسؤول المعروفة مصادره.. حقوق مكفولة لكل مناضل " مجددا عزمه طرحها للنقاش مجددا. وبعد أن أخذ موضوع المقاربة التي طرحها سلطاني مسارات واسعة.

خديجة قوجيل