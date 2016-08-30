كشفت مصادر مطلعة لـ"الفجر" عن عودة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى إلى الواجهة مجددا، حيث سينطلق في إجراء سلسلة من اللقاءات ابتداء من الجمعة أين سيعقد اجتماعا مغلقا للمكتب الوطني مع مناضلي ومناضلات الحزب.

سيكون ملف التشريعيات أهم محور بالنسبة للعديد من التشكيلات السياسية على غرار الأرندي بقيادة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي سيعود لنشاطاته الميدانية بداية من 2 سبتمبر المقبل، أين يعقد اجتماعا مع المكتب الوطني الذي سيتناول فيه كل الأمور المتعلقة بالشأن الداخلي للحزب، وسيتطرق في هذا الاجتماع إلى عديد القضايا ذات الشأن الوطني والسياسي بالإضافة إلى مناقشة عديد القضايا التي تهم الرأي العام سواء تعلقت بالجانب الوطن أو الدولي، ورغم أن مصادرنا تحدثت على أن هذا اللقاء يندرج في إطار النشاطات العادية للحزب، إلا أن الواقع يؤكد أن الأرندي عازم على العودة مجددا إلى الواجهة بقوة في ظل منافسة شرسة من الأفالان تحت رئاسة عمار سعداني الذي انطلق هو الآخر في حملته الإنتخابية.

وبشأن التحضير لهذا الموعد، قالت مصادرنا أن العمل لا يزال متواصلا في هذا المجال من خلال تكثيف اللقاءات مع أعضاء الحزب والمنتخبين الولائيين والإعداد للخروج ببرنامج عمل بتفعيل نشاط القواعد من خلال دورات المجالس الولائية التي سيتم عقدها تباعا.

بالمقابل سيعقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لقاء آخرا بداية من 4 سبتمبر القادم مع نواب الحزب في غرفتي البرلمان من أجل تحديد أولويات الحزب خلال هذه الدورة الجديدة، وكذا توجيه التعليمات اللازمة للنواب حول كيفية التعاطي مع مختلف مشاريع القوانين المبرمجة خلالها وسيشكل اللقاء فرصة للأمين العام للحزب من أجل توجيه التعليمات اللازمة لنواب الحزب في غرفتي البرلمان حول موقف الحزب من مختلف مشاريع القوانين المبرمجة والتعديلات التي قد تدخل عليه وسيكون في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2017، وكذا عديد مشاريع القوانين التي جاء بها الدستور الجديد، كما سيكون اللقاء فرصة للنواب للاجتماع بالقيادة وطرح مختلف الاستفسارات حول الأمور الداخلية للحزب.

خديجة قوجيل