كشف أمس تقرير لوزارة الاقتصاد والتنافسية الإسبانية، عن توقيع الجزائر أربع رخص فقط لشراء السلاح الاسباني العام الماضي، ما يؤكد أنها تفضل الحليف التقليدي، روسيا عندما يتعلق الامر بتحديث منظومة الدفاع.

ولم تدرج الجزائر في خانة البلدان العشرة الأكثر استيرادا للسلاح الإسباني، في النصف الأول من سنة 2015، بينما إذ حصلت الجزائر فقط، على 4 رخص وتونس على 3 رخص بقيمة 9 ملايير سنتيم، ومصر على 16 رخصة بقيمة ملياري سنتيم. بينما تحتل المغرب المرتبة التاسعة، وذلك بالحصول على 9 رخص شراء للأسلحة والذخائر بقيمة 40 مليار سنتيم.

وحسب التقرير ذاته، جاءت أوزباكستان برخصة واحدة (180 مليار سنتيم)، وألمانيا بـ77 رخصة (150 مليار سنتيم)، وأمريكا بـ174 رخصة (131 مليار سنتيم)، وفنزويلا برخصة واحدة (92 مليار سنتيم)، والمكسيك بـرخصتين (80 مليار سنتيم)، وأذربيجان برخصة واحدة (71 مليار سنتيم)، والإكوادور برخصة واحدة (69 مليار سنتيم)، ومتبوعا بتركيا في المركز العاشر بـ10 رخص (32 مليار سنتيم).

وتفضل الجزائر سوق السلاح الروسي كمصدر أساسي لتحديث منظومات الدفاع الوطني فقد كشف مؤخرا تقرير روسي حول القدرات الحربية للجزائر، أن روسيا تظل المصدر الأول لها بشأن المعدات الحربية منذ 24 سنة. ففي العام 2015 بلغت واردات الجزائر من العتاد العسكري الروسي نصف مليار دولار.

وجاء في التقرير، الذي نشرته وكالة "تاس" الروسية"، أن التجهيزات العسكرية الروسية المصدرة للجزائر متنوعة وتخص القوات البرية والجوية والبحرية. ومن أهمها الدبابة القتالية الشهيرة "تي. 90 أس أي"، التي تسلم الجيش الشعبي الوطني 67 نسخة منها شهر جويلية الماضي، في إطار صفقة أبرمت عام 2014 وتتضمن تصدير 200 دبابة من هذا النوع، بحسب التقرير الذي قال إن القوات المسلحة الجزائرية تملك 508 دبابات من هذ الصنف، مشيرا إلى أن الجزائر ستتسلم طائرات عمودية هجومية من نوع "أم أي - 28 أن إي"، ومروحيات للنقل التكتيكي الثقيل صنف "أم آي 26 تي 2" روسية صنع.

أمين.ل