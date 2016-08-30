دول الجوار الليبي تتخلص من تهديدات 13 طنا من غاز الخردل

تخلصت دول الجوار الليبي من شبح التهديد الإرهابي الكبير بعد التخلص من المخزون المتبقي من الأسلحة الكيميائية بالكامل التي نقلت إلى ألمانيا على متن سفينة دنماركية من ميناء في مدينة مصراتة شرق طرابلس، وذلك في إطار عملية أمنية تمت بإشراف الأمم المتحدة.

وقال أمس نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس موسى الكوني لفرنس برس "تم نقل كامل مخزون ليبيا من المواد الكيميائية الخاصة بتصنيع الأسلحة إلى الخارج"، مضيفا "أنه خبر جيد لليبيا، وللسلام في ليبيا، ونحن نشكر الدول التي تعاونت والأمم المتحدة". من جهته، أوضح مسؤول أمني رفيع المستوى في مدينة مصراتة أن "الأسلحة الكيميائية الليبية التي ورثت عن النظام السابق شحنت بالكامل إلى ألمانيا يوم السبت على متن سفينة دنماركية من ميناء مصراتة في عملية أمنية خاصة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أنه "تم شحن 23 خزانا من المواد الكيميائية" التي كان قد جرى تخزينها في منطقة الجفرة على بعد نحو 200 كلم جنوب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع تنظيم داعش. وتابع المسؤول الأمني "تخلصت ليبيا من ترسانتها الكيميائية وأصبحت بلدا خاليا من الأسلحة الكيميائية.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 22 جويلية قرارا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على التخلص من باقي الترسانة الكيميائية المتمثلة بنحو 13 طنا من غار الخردل، السلاح الذي استخدم خصوصا في الحرب العالمية الأولى. وفي منتصف أوت الحالي، عرضت الحكومة الدنماركية خدماتها لنقل الأسلحة الكيميائية من ليبيا لتدميرها في بلد آخر بدلا من وقوعها بأيدي الإرهابيين.

ن.ب