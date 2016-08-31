أكدت حركة حماس على لسان نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق أن الجزائر الدولة الوحيدة الوفية بالتزاماتها المالية اتجاه فلسطين إلى جانب الدعم الشعبي من طرف الجزائري فيما لم يؤكد ذات المسؤول حقيقة فتح مكتب للمنظمة بالجزائر.

لم يرد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" عن حقيقة سعي الدولة الجزائرية لفتح مكتب للحركة بالجزائر واكتفى بالقول خلال ندوة صحفية جمعته مع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن 40 مليون جزائري يفتحون مكاتب لفلسطين بالجزائر، دون أن يؤكد حقيقة الأمر خاصة بعد تصريحات إعلامية أطلقها منذ أيام كشف من خلالها موسى أبو مرزوق أن لحركة حماس مندوب يمثلها في الجزائر.

وفي رده على أسئلة الصحافيين المتعلقة بتطمينات قد تلقتها الحركة من طرف الدولة الجزائرية حول المساعدات المالية التي تقدمها للحكومة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، قال موسى أبو مرزوق أن الجزائر تعد الدولة الوحيدة الوفية بالتزاماتها المالية اتجاه فلسطين مشيرا أنها لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني إضافة إلى الدعم الشعبي الذي تحضى به القضية الفلسطينية من طرف الشعب الجزائر، في المقابل، نفى ذات المسؤول أي مبادرة طرحتها الجزائر في سبيل توحيد الفصائل الفلسطينية مشيرا أن هذا الملف هو بيد الحكومة المصرية.

وبشأن العلاقة مع مصر قال أبو مرزوق أن العلاقة تمر بمراحل بين مد وجزر وأن الحركة تسعى لعلاقات حسنة مع مصر دوما معتبرا أنه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كان وضع العلاقات لا بأس به بل أن الحصار الذي كان مفروضا على غزة في ذلك الحين كان "مقبولا" على حد تعبيره.

وفي سياق آخر، تحدث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" عن الضغوطات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، مشيرا أن أكبر وأخطر مشكلة تعاني منها هي انشغال كل دولة بمشاكلها الداخلية الأمر الذي أبعدهم عن أكبر قضية، إضافة إلى محاولة توجيه أنظار الرأي العام نحو إيران وجعلها عدوا للقضية الفلسطينية.

خديجة قوجيل