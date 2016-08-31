رفض رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الرد على خرجة أبو جرة سلطاني وكذا الرد على قضايا سياسية أخرى، فيما ناب عنه ممثله ناصر حمدادوش الذي حذر من تأثير المبادرات على صورة الحركة خارجيا معترفا بعدم نجاعة التحالف الأخير داخل قبة البرلمان.

تحاشى أمس رئيس حركة مجتمع السلم الحديث عما يحدث داخل الحركة بعد المبادرة الأخيرة التي أطلقها الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، حيث رفض الحديث إلى الصحافة خلال الندوة الصحفية التي جمعته مع الوفد الفلسطيني من حركة حماس الفلسطينية، رغم تأخر الندوة عن موعدها بقرابة الساعتين، في ظل احتجاج الإعلاميين الحاضرين.

وفي هذا الصدد، ناب القيادي عن الحركة ناصر حمدادوش في الرد على أسئلة الصحفيين، حيث اعترف بالأضرار التي ألحقتها مبادرة أبو جرة سلطاني على الحركة من الناحية الخارجية وليس على مؤسسات الحركة خصوصا وأن الفترة الحالية مرتبطة باستحقاقات قائلا "الحراك قد يضرنا أمام الرأي العام وليس داخليا" مشيرا أن التجارب أثبتت أن الإنشقاقات التي عاشتها الحركة حدثت على مستوى القيادات وليس على مستوى القاعدة باعتبارها حركة مؤسسات مبنية على مبدأ مجلس الشورى الذي يعد أعلى مؤسسة فاصلة مما يؤكد أن الحركة لن تعرف أي انشقاقا مستقبلا بعد أن اكتسبت قاعدتها المناعة على حد قوله.

وفي هذا الإطار، دعا حمدادوش كل من يحمل مبادرة أن يضعها داخل مؤسسات الحركة وليس عبر وسائل الإعلام مؤكدا أن الحركة منفتحة على أي مبادرة يقدمها أبناء الحركة شريطة أن يتم مناقشتها داخليا.

وفي رده على سؤال متعلق بالتحالفات التي أطلقها بعض القادة السياسيين خاصة المحسوبين على التيار الإسلامي، رحب محدثنا بكل اجتهاد سياسي إلا أنه اعترف بفشل تجربة التكتل الأخضر خلال العهدة البرلمانية الفارطة قائلا "تجربة التكتل الأخضر لم تكن إضافة بسبب التزوير"، رافضا أن تكون دعوات التحالفات نابعة من توجه إيديولوجي.

وحول مشروع الوحدة الإسلامية بين أبناء الحركة، أكد ذات المسؤول أن هذا المشروع أكبر من أي موعد انتخابي.

خديجة قوجيل