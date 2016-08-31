انتقدت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مواصلة الحكومة سياسة التقشف العالية وانعكاساتها الوخيمة على المواطن والطبقات الهشة من المجتمع في ظل اقتراب آجال الدخول الاجتماعي.

وذكر الأرسيدي في بيان له، عقب انتهائه من اجتماع الأمانة الوطنية للحزب، المنعقد بالعاصمة، أن الحكومة لا تجد أي حرج في إلغاء المشاريع الاجتماعية والاقتصادية ذات النفع العام.

وقلل الحزب، من نتائج التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تضرب البلاد جراء انخفاض سعر برميل النفط، ومنها تجميد التوظيف، إطلاق القرض السندي، تقليل الاستيراد الذهاب نحو مراجعة نظام التقاعد، مشيرا أن هذه التدابير تزيد من ضبابية المشهد السياسي الذي تعتم بسبب ممارسة سياسة وصفها بالتسلطية في المجال الاقتصادي.

وعلى الصعيد السياسي سجل الأرسيدي، أن المجال الخاص بالحريات في تراجع، في ظل تراجع استمر 20 سنة كاملة، كما انتقد وجود انتهاك لسيادة الشعب بسبب ما وصفه بانتشار نظام العشيرة أو القبلية.

وحذر الحزب من المخاطر التي تلحقها هذه السياسية بالمناخ السياسي في البلاد، ودعا لعدم تفويت فرصة التغيير الديمقراطي في الجزائر بما يحقق عدالة مستقلة والحريات ويؤسس لدولة مؤسسات شرعية ذات مصداقية.

وواصل بيان الحزب، أن السلطة تقوم بوضع قوانين غير دستورية وتمريرها على البرلمان الذي وصفه هو الآخر بغير الشرعي.

وجدد الحزب في الأخير استعداده الكامل من أجل جمع أكبر عدد من الفاعلين السياسيين والنقابيين وأعضاء المجتمع المدني حتى تكون قوة ضاربة ومن أجل إعطاء ديناميكية ومعالجة الأزمة السياسية التي تهدد الأمة وتدفعها للانهيار.

وذكر البيان في هذا السياق، بمبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي اعتبرها مكسب حقيقي يجب الالتفاف حوله الآن وتعزيزه، كونه مهم في المرحلة الراهنة.

وخلص في الأخير للتأكيد على أن مطلب التغيير السلمي والهادئ يتجدد مع الدخول الاجتماعي الحالي، ونفس المطالب المعبر عنها في السابق لا تزال صالحة اليوم، ودعا في الأخير إلى توخي الحذر واليقظة في الظرف الراهن.

شريفة.ع