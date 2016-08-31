تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الشلف وتيزي وزو أمس الثلاثاء في إطار مكافحة الإرهاب، من تدمير 3 مخابئ للإرهابيين ومدفع و4 ألغام تقليدية الصنع وقذيفة هاون.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد "دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الشلف وتيزي وزو يوم 30 أوت 2016، ثلاثة مخابئ للإرهابيين ومدفع وأربعة ألغام تقليدية الصنع وقذيفة هاون".

وأضاف نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي، مهربا وحجزت شاحنتين محملتين بـ(3396) وحدة من مختلف المشروبات فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بمغنية تاجري مخدرات كانت بحوزتهم (298) قرصا مهلوسا".

وبالأغواط ضبط عناصر الدرك الوطني بندقيتي صيد وكمية من الذخيرة، يضيف البيان فيما "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالجلفة شخصين على متن سيارة سياحية وبحوزتهم بندقية تقليدية الصنع". وبإليزي أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أربعة (4) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة.

من جهة أخرى، أحبط عناصر حرس الشواطئ بعنابة محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، يضيف نفس المصدر.

ن.ب