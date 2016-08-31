أعلنت أمس وزارة الداخلية التونسية أنه تم القضاء ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء على إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية "استباقية" نفذتها المصالح الأمنية بمدينة القصرين قرب الحدود الجزائرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان بهذا الخصوص، أن العملية أسفرت عن مقتل مواطن (16 سنة) جراء إصابته بطلقات نارية من قبل العنصرين الإرهابيين اللذان كانا يتحصنان بأحد المنازل بحي "الكرمة".

وأضاف البيان أن أحد رجال الأمن أصيب على مستوى ركبته خلال هذه العملية التي مكنت من حجز "سلاحين من نوع (كلاشنيكوف) وكمية من الذخيرة وحزام ناسف وعدد من القنابل اليدوية وسيف وهواتف جوالة ودراجة نارية كان يستعملها أحد المسلحين الاثنين في التنقل بين القصرين والمناطق الجبلية" المتاخمة لها.

وأشار البيان إلى أن "الفوج الوطني للتدخل السريع بإدارة مجابهة الإرهاب" حاصر المنزل الذي كان يتحصن فيه المسلحان اللذان كانا "يخططان للقيام بعمليات إرهابية بالجهة".

وجاءت المداهمة التي وقعت في حي الكرمة بالقصرين فجر الأربعاء بعد يومين من مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين في هجوم لارهابيين استعملوا فيه ألغاما وبنادق كلاشنيكوف وقذائف "آر.بي.جي " في منطقة محاذية لجبل "سمامة " بالقصرين.

ويتعلق الأمر بالإرهابيين المقضي عليهم، جهاد المباركي المصنف بالخطير جدا وشارك في عمليات إرهابية سابقة من أبرزها حادثة ذبح الجنود التونسيين بهنشير التلة في 2014، والإرهابي أسامة المحمودي.

وتحتمي كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي بجبال الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر، ونفذت عدة هجمات استهدفت القوات في منطقة القصرين.

أمين.ل