13 جزائريا غادروا بلجيكا للقتال في سوريا

أفادت تقارير بلجيكية بأن بنك المعلومات المحدث، الذي أنشأته السلطات البلجيكية، يحتوي على أسماء 614 شخصا، من ضمنهم 13 جزائريا غادروا البلاد للقتال إلى جانب الجماعات الإرهابية في سوريا.

وأوضحت وسائل الإعلام البلجيكية أن عمر هؤلاء المحسوبين على التيار المتشدد يتراوح بين 15 و70 عاما، ويبلغ واحد من كل 6 أشخاص، أدرجت أسماؤهم في القائمة، قرابة 20 عاما من العمر. ويحمل 50 بالمائة من الأشخاص المدرجين في القائمة الجنسية البلجيكية، نصفهم من أصول مغربية، علاوة على مواطني 22 دولة أخرى، بما في ذلك المغرب (39 شخصا) وروسيا (25 شخصا) وفرنسا (16 شخصا) والجزائر (13 شخصا).

وأضافت المصادر وفق ما نقلت وكالة انترفاكس الروسية أمس أن أكثر من 20 متطرفا منهم متورطون في هجمات إرهابية، ولـ7 منهم ضلوع في هجمات باريس وبروكسل، بمن فيهم بلال هدفي وصلاح عبد السلام ومحمد أبريني، الذين يقفون وراء سلسلة هجمات دموية أودت بأرواح 130 شخصا في العاصمة الفرنسية، 13 نوفمبر 2015.

وتشير المعلومات إلى أن 266 شخصا من القائمة يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية، وهناك 4 آخرين في طريقهم إلى هاتين الدولتين، بينما عاد 114 إرهابيا إلى بلجيكا، وحاول 73 آخرين الانضمام إلى تنظيمات إرهابية، حسب بنك المعلومات.

كما تضم القائمة أيضا أسماء 157 مشتبها بهم نيتهم الذهاب إلى سوريا والعراق لخوض الصراع المسلح. وأفادت المصادر أن السلطات لم تبعد من القائمة أسماء 109 أشخاص يعتبرون قتلى، بسبب عدم تأكيد وفاتهم رسميا.

وأشارت المصادر إلى أن ما بين 6 و12 شخصا حاولوا شهريا الذهاب إلى مناطق القتال، حتى بداية عام 2016، منذ انضمام أول بلجيكي إلى التنظيمات الإرهابية في 2012، وأما بخصوص العام الجاري فلم ترصد فيه بعد حالات سفر من بلجيكا إلى النقاط الساحنة.

جدير بالذكر أن قضايا الأمن والإرهاب تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجهها السلطات البلجيكية، بعد تنفيذ ارهابيين، ينتمون إلى تنظيم "داعش"، في شهر مارس، سلسلة تفجيرات انتحارية في المطار وفي إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة بروكسل، أودت بأرواح 32 شخصا.

أمين.ل