دافع أمس، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، فرانسوا فيلون، عن استعمار بلاده لعدد من الدول الإفريقية، بما فيها الجزائر، معتبرا أن "فرنسا ليست مذنبة، لأنها أرادت أن تتقاسم ثقافتها مع شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية ولا يجب أن تهان بتهمة الاستعمار".

وطالب فيلون، المترشح للانتخابات الرئاسية الأولية لحزب اليمين، في لقاء صحفي نقلته صحيفة "لكسبريس" الفرنسية، بحذف البرامج التربوية التي تجعل الفرنسيين يشعرون بالذنب لاستعمارها عدة دول، مؤكدا أن فرنسا "ليست هي من اخترعت الرق والعبودية".

وقال المتحدث إن كل ما أرادته فرنسا من الاستعمار هو أن "تتقاسم حضارتها مع شعب هذا البلد وغيره من البلدان".

ويعتبر فيلون من مؤيدي قانون "تمجيد الاستعمار" الذي أصدرته الأغلبية المحافظة في البرلمان الفرنسي في 23 فيفري عام 2005.

وتنسجم النظرة العنصرية لفيلون مع دعوة منافسه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي دعا من جانبه لإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها سلطات الاحتلال الفرنسي وقادة جبهة التحرير الوطني قبل أكثر من 50 عاما، حيث قال أنه "يجب إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي جرت بين الجزائر وفرنسا عام 1962، لقد مضى وقت طويل".

ويتخذ اليمين الفرنسي المتطرف مسائل الذاكرة والإسلامافوبيا كوقود لحملاتهم الانتخابية لاستقطاب أصوات الناخبين.

أمين.ل