قامت الجزائر بإجلاء رعايا جزائريين بالغابون، على ضوء الأحداث التي وقعت غداة الإعلان عن نتائج الاقتراع الرئاسي.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية أنه تم إجلاء رعايا جزائريين يعملون في مجال النفط ببور-جنتيل، المدينة الثانية للغابون، مع عائلاتهم، موضحة أنها تتابع "عن كثب" وضعية الجالية الجزائرية في هذا البلد.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أنه على ضوء الأحداث التي وقعت في الغابون غداة الإعلان عن نتائج الاقتراع الرئاسي ليوم 27 أوت، فإن مصالح سفارة الجزائر بالعاصمة الغابونية لبروفيل، "على اتصال دائم مع أعضاء جاليتنا الآخرين بعين المكان، وأكدت أن "خلية المتابعة للوزارة تتابع تطور الوضع، وأنه تم اتخاذ إجراءات لضمان حماية رعيانا وتقديم المساعدة الضرورية لهم".

خ. قوجيل