أطلق حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن طريق النائب قارة عمر بكير، مبادرة للمّ شمل أبناء غرداية، حيث دعا إلى إنشاء جمعيات مختلطة في جميع الميادين، مؤكدا أن الوصول إلى الأجواء الأخوية لا يمكن أن تتحقق إلا تحت الإشراف المباشر والدائم للدولة.

وأطلق النائب عن الأرندي، قارة عمر بكير، نداء تغافر بمناسبة عيد الأضحى إلى مواطني ومواطنات ولاية غرداية، وأكد أن الوصول إلى الأجواء الأخوية لا يمكن أن ترجع إلا تحت الإشراف المباشر والدائم للدولة، مضيفا أن منهجية العمل تكون خطوة بعد خطوة.

ودعا المتحدث إلى إنشاء جمعيات مختلطة في جميع الميادين منها الدينية، الثقافية، الرياضية، الاجتماعية في بعض الأحياء المجاورة، وذلك عند الطلب الملح من الساكنة وتحت إشراف كل من وزارات الشبيبة والرياضة، التضامن الوطني، العمل، الثقافة، الشؤون الدينية، الداخلية، والدفاع الوطني.

وفي هذا الصدد، قال النائب قارة عمر بكير، أن الخطوة الأولى ستظهر أرضية العمل والمنهجية التي ينبغي العمل بها مستقبلا، مشيرا إلى أن رد المواطنين على هذا النداء سيكون له الحسم في العمل المستقبلي والعزم على مواصلته، وطالب من كل من تلقى النداء أن ينشره على أوسع نطاق، وكذا قراءته وتحليله جماعيا، مع مراسلته بملاحظات واقتراحات، وذلك من أجل المستقبل المشترك لسكان ولاية غرداية، مؤكدا أنه لابد على سكان الولاية إيجاد حلول جذرية ودائمة لمستقبل مشرق وزاهر من أجل الجزائر موحدة ومستقلة.

خديجة. ق