ضبط حرس الحدود ببني ونيف، بولاية بشار، 48.78 كيلوغراما من الكيف المعالج، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، أمس، في بيان لها.

وأوضح البيان أنه "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبط عناصر حرس الحدود يوم أول سبتمبر 2016، ببني ونيف، بولاية بشار، بالناحية العسكرية الثالثة، كمية من الكيف المعالج تقدر بـ48.78 كيلوغراما"، وتابع أنه وببرج باجي مختار، بالناحية العسكرية السادسة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة مهربين، وحجزت سيارة رباعية الدفع محملة بـ12 قنطارا من المواد الغذائية، فيما ضبط عناصر حرس الحدود 7 مهربين، وشاحنة محملة بـ80 رأسا من الغنم كانت موجهة للتهريب".

كما ضبطت مفرزة أخرى بعين ڤزام، "ثلاثة مهربين، وحجزت سيارة رباعية الدفع محملة بـ467 كيلوغراما من الرخام"، أما بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، "أوقف عناصر الدرك الوطني ومفرزة للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة مهربين، فيما تم حجز سيارتين رباعيتي الدفع وشاحنة وكمية كبيرة من الوقود تقدر بـ37600 لتر"، يضيف المصدر ذاته.

ومن جهتها، "أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، محاولات تهريب أزيد من 20483 لتر من الوقود".

وعلى صعيد آخر،"استرجعت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالوادي وإليزي بالناحية العسكرية الرابعة، سيارتين رباعيتي الدفع كانتا تستعملان في عمليات التهريب، بالإضافة إلى حجز ست دراجات نارية، كما تم توقيف أربعة مهاجرين غير شرعيين بكل من الأغواط وغرداية بالناحية العسكرية الرابعة".

ن.ب