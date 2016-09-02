كوبلر في الجزائر لمنع اندلاع حرب أهلية في ليبيا

يزور اليوم، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لليبيا، مارتن كوبلر، الجزائر، أين سيتوقف لمدة يومين، لمناقشة تطورات مسار التسوية السياسية في ليبيا عقب تعثر ملف المصالحة الوطنية في البلاد.

ومن المقرر أن يجري كوبلر، محادثات مع الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، حول "التطورات الأخيرة للمسار السياسي في ليبيا والجهود المبذولة من أجل إقرار السلم والأمن والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق والجار، وسينشط ندوة صحفية، الأحد، بمقر وزارة الشؤون الخارجية ستكون مفتوحة للسلك الدبلوماسي حول "جهود التسوية الجارية وآفاق مسار السلم في ليبيا".

وتشجع الجزائر المجلس الرئاسي الليبي على إجراء مشاورات واسعة النطاق يعتزم مباشرتها قريبا، بهدف تقديم لمجلس النواب اقتراح توافقي بشأن حكومة الوفاق الوطني، حيث تعتبر الخطوة بمثابة منعرج هام لعودة السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، وعاملا أساسيا في مسار المصالحة الوطنية.

في الأثناء، ضربت أمس، الخلافات مؤتمرا للمصالحة الليبية دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بعد أن انسحب أعضاء بارزون من الجلسة الصباحية لمؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في تونس، برعاية الأمم المتحدة، وذلك بسبب حضور ممثلي المجلس الرئاسي، الذي اعتبروه محاولة لتسييس ملف المصالحة، وخرقا لجدول أعمال المؤتمر المقدم من الأمم المتحدة.

وتأتي زيارة كوبلر، إلى الجزائر، عقب مطالب دولية بقيادتها وساطة بين الأطراف والفصائل الليبية المختلفة لدفعهم نحو اتفاق تسوية سياسي، بعدما حذرت قوى غربية من اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق بين مؤيدي حكومة الوفاق اللليبية، خاصة الأطراف في مصراتة، وبين معارضيها، لاسيما "قوات الجيش التابعة للفريق أول ركن خليفة حفتر" على خلفية قرار مجلس النواب رفض منح الثقة لحكومة السراج.

أمين.ل