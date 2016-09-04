أكد رئيس اتحادية مدارس تعليم السياقة، أودية أحمد أنهم يرحبون بقرار الحكومة الجديد الهادف إلى تنظيم مدارس تعليم السياقة والعمل على رفع المستوى التعليمي للذين يمارسون هذا النشاط إلى المستوى الجامعي مع إعادة النظر في عدد سنوات الخبرة، كما ثمّنوا قبول اقتراحاتهم من قبل الوزارة والموافقة عليها.

وقال أحمد أودية في تصريح هاتفي لـ "الفجر" أنه يثمن الإجراءات التي تقوم بها الوصاية لإصلاح عمل نشاط مدارس تعليم السياقة، حيث رحب المتحدث بكل المراسيم التي تهدف إلى رفع المستوى التعليمي للذين يمارسون هذا النشاط إلى المستوى الجامعي مع زيادة عدد سنوات الخبرة للذين يفتقدونها، لكنهم قدموا جملة من الاقتراحات إلى وزارة النقل التي وافقت عليها مفادها أن الجامعي الراغب في فتح مدرسة تعليم سياقة أصبح ملزم بالعمل لمدة 3 سنوات عند إحدى المدارس القديمة والتي تملك خبرة في الميدان، وبخصوص الغير الجامعيين اشترطت عليهم مدة 7 سنوات تكوين، وأشار ذات المتحدث إلى أنهم وتزامنا والدخول الاجتماعي الشهر الجاري فإنهم يعملون على التحرك لعقد اجتماع مع الوزارة الوصية للبحث عن أهم المستجدات، كما أشار إلى ضرورة رفع عدد الممتحنين على غرار 180 ممتحن الذين تم إضافتهم مؤخرا لأن المدارس تحتاج من 500 إلى 600 ممتحن للعمل في ظروف مريحة لأن 3500 ممتحن على المستوى الوطني تعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المقبلين على رخص تعليم السياقة، ويختلف عدد الممتحنين من ولاية إلى أخرى فالمدارس التي تجري الامتحان كل أسبوع تكون لها حصة 16 مترشح أما التي تقوم بالامتحانات كل 15 يوما تكون لها حصة 30 مترشح، وعن التسعيرة المطبقة حاليا من قبل المدارس للحصول على رخصة السياقة والتي تتراوح من 8000 دج إلى 35000 دج يؤكد أنها باب للمضاربة فيما بينهم الأمر الذي يتوجب تقنين وتوحدي سعر رخصة السباقة عبر 48 ولاية، وقال أودية أنهم قدموا اقتراحا كتابيا جوان الماضي للوصاية، حيث حددوا سعرها المقترح بـ30 ألف دج والذي يحمل كل المصاريف، وأشار ذات المصدر إلى وجوب التكوين قبل منح اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة مع إجبارية توفر شروط الاستفادة من الاعتماد لفتح مدرسة تعليم سياقة، أهمها أن يثبت تأهيلا مهنيا من خلال أن يكون حائزا على شهادة التعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، أو أن يتمتع بخبرة سبع سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة في حال لم يكن حائزا على شهادة دراسات عليا، وثمن أودية رخصة السياقة بالتنقيط التي يمكن أن تقلل من الحوادث بنسبة 30 حتى 50 بالمائة، وخلص رئيس اتحادية مدارس تعليم السياقة بالقول والدعوة إلى ضرورة التعجيل لفتح مركز وطني لمدارس تعليم السياقة الذي يضم كل رخص السياقة المتحصل عليها.

خديجة بلوزداد