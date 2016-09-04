أحبطت وحدات حراس الشواطئ بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ26 شخصا كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڤزام، 12 مهربا، مع ضبط أجهزة كشف عن المعادن ومعدات تفجير.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني فإنه و"في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڤزام، بالناحية العسكرية السادسة، 12 مهربا، وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع ودراجة نارية، و57 جهاز كشف عن المعادن، و22 مطرقة ضغط ومعدات تفجير".

ومن جهة أخرى، "أوقف حرس الحدود بتلمسان، بالناحية العسكرية الثانية، 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني 7 آخرين بورڤلة، بالناحية العسكرية الرابعة".

وبعنابة، بالناحية العسكرية الخامسة، "أحبطت وحدات حراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ 26 شخصا، كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع"، يضيف المصدر ذاته.

خديجة قوجيل