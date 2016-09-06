دعت محافظتي الأفالان بتيزي وزو وسطيف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخل العاجل لإنقاذ الحزب من الدخلاء، مستنكرة التصريحات الخطيرة ضد رموز الثورة والتي اعتبرتها سابقة من نوعها في تاريخ الأمة الجزائرية.

دعت محافظة الأفالان لتيزي وزو، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني إلى العمل واليقظة ونبذ الفتنة والوقوف كرجل واحد للدفاع على الحزب من الانحراف المفروض من طرف القيادة التي تعتبرها غير شرعية وكذا أصحاب المال الفاسد، مؤكدة أنها تقاسم نفس طرح مجموعة المجاهدين فيما يخص أزمة الحزب التي طال أمدها.

وطالبت محافظة تيزي وزو بتكوين وإنشاء خلية أزمة لتسيير شؤون الحزب إلى غاية عقد مؤتمر شرعي طبقا للقوانين الأساسية والنظام الداخلي للحزب، ودعت رئيس الجمهورية ورئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأفالان من الدخلاء والمأجورين والمال الفاسد وإرجاعه إلى السكة الصحيحة من خلال إلغاء المؤتمر الـ10 للحزب الذي وصفته بالفلكلور، قائلة أن ”المؤتمر حضره من هب ودب من مختلف الأحزاب والملف الكامل لدى العدالة حول هذا الموضوع بالوثائق والأدلة”. من جهتها، نددت محافظة الأفالان بسطيف في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، بالانحرافات والانزلاقات التي مست رموز الثورة والوحدة الوطنية، كان المتسبب فيها حسب ذات المصدر قيادة وهمية فاقدة للشرعية القانونية والتاريخية للحزب جبهة التحرير الوطني.

وجاء في البيان ”نظرا لكون حزب جبهة التحرير الوطني هو عماد الأمة وعمودها الفقري ومرأة الشعب، فإنه من الواجب علينا استشعار معاناة الشعب ومخاوفه، خاصة ما تعلق بالمخاطر التي تشهدها المنطقتين العربية والإفريقية ما يتطلب تقوية الجبهة الداخلية للدولة الجزائرية لحماية الوحدة الترابية ومصالح الوطن”.

واعتبرت التصريحات الخطيرة والمذهلة ضد رموز الثورة سابقة خطيرة في التاريخ الحديث للأمة الجزائرية، مستنكرة هذه التصريحات الغريبة عن ثقافة الحزب وقيمه ومبادئه، مؤكدة أن الشهداء والمجاهدين خط أحمر لا ينبغي تجاوزه ولا يسمح بذلك مهما كانت الأعذار.

وقالت أن جسامة الأضرار المتكررة شوهت الحزب وصورته أمام الرأي العام ومست هبة الدولة جراء هذه التصرفات الطائشة التي لا يمكن حسبها أن تنتسب إلى الأفالان العريق لأنها خارجة عن نصوصه الأساسية ومنافية لتعاليمه. وفي ذات السياق، دعت محافظة الأفالان بسطيف مناضليها إلى التبرأ مما أقدم عليه بعض المأجورين من هجوم وظلم لرجال صنعوا مجد الجزائر وتاريخها، معبرة عن تذمرها من الإساءة لرموز النضال السياسي، مؤكدة أن خطاب المأجورين والدخلاء خارج عن أبجديات وقيم الأفالان مما يؤكد حسبها تجاهل المغتصبين بقواعد النضال، مشددة على ضرورة نبذ الفتنة ورص الصفوف والوقوف وقفة رجل للدفاع عن مبادئ الحزب وحمايته من الانحرافات المفروضة عليه من قيادة فاقدة حسبها للشرعية ومن أصحاب المال الفاسد.

وقالت أنها تقاسم طرح أبناء المجاهدين فيما يخص تشخيص أزمة الحزب التي طال أمدها، وناشدت الرئيس الفعلي للأفالان لاستعمال صلاحياته النظامية لتصحيح مسار الحزب الذي تم اغتصابه حسبها من أصحاب المصالح الضيقة.

وأكدت ذات المحافظة عزمها على إعادة الشرعية الكاملة للحزب وتطهير صفوفه من الدخلاء وأصحاب المال الفاسد الذين استطاعوا شراء ذمم البعض بالإغراءات مقابل التخلي على مبادئهم النضالية.

سارة بوطالب