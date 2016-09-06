كثفت أجهزة الأمن في الدول المحاذية لليبيا تنسيقها لتحديد هوية أعضاء تنظيم داعش الإرهابي الموجودين في ليبيا بشكل سمح بتحديد هوية 470 إرهابي محل رصد لمنع تسللهم بعد عملية البنيان المرصوص في سرت الليبية.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته إن مصالح الأمن باتت تعرف هوية 470 إرهابي عربي موجود في صفوف داعش الإرهابي ويقاتل في ليبيا.

وأشار المصدر لوكالة الأناضول أنه ”تتداول أجهزة الأمن في بلدان المغرب العربي ومنها الجزائر، أسماء وصور 470 مقاتل من دول عربية تشير التقارير الأمنية إلى أنهم موجودون في ليبيا ولا زالوا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة ”خصوصا في سرت، وأوضح ”أن غالبية المقاتلين العرب الموجودين في ليبيا والذين تم التعرف على هوياتهم وأسمائهم بل وحتى مواقعهم في التنظيم هم تونسيون، أما البقية فينقسمون إلى 6 جنسيات أخرى منهم المصريون والسودانيون والسعوديون والمغاربة وكذلك من موريتانيا والجزائر”.

وأطلقت قوات تابعة للمجلس الرئاسي في ليبيا في ماي الماضي، عملية سميت ”البنيان المرصوص” بهدف إنهاء سيطرة داعش على سرت، عبر ثلاث محاور هي: (أجدابيا – سرت) و(الجفرة – سرت) و(مصراتة – سرت)، وتمكنت القوات من محاصرة التنظيم في مساحة ضيقة، وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حققت قوات العملية تقدما كبيرا في المدينة، باستعادتها أكثر من مقر أبرزها مجمع قاعات ”واغادوغو” الحكومي، الواقع في قلب المدينة، والذي اتخذه التنظيم مقرا لقيادته، إلى جانب تحرير مستشفى ”ابن سينا” القريب من المجمع، ومصرف متاخم له.

أمين.ل