”الجالية الجزائرية بإسبانيا غير معنية بشبهة الإرهاب والإسلاموفوبيا”

أكد رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، في تصريح لـ”الفجر” أن الحملة التي تستهدف الجزائريين بفرنسا تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، لا تشمل الرعايا الجزائريين في إسبانيا في الوقت الراهن، وأرجع السبب إلى نتائج الاحتجاج الذي تقدم به التنظيم سابقا على مستوى وزارة الداخلية الاسبانية، داعيا الرعايا الجزائريين من ضحايا اعتداءات اللصوصية هذه الصائفة، إلى التقدم للاتحاد من أجل تنسيق العمل وتعويضهم وحمايتهم في المستقبل وتجنب المناطق المعزولة.

أبرز رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر المتواجد مقره بإشبيليا الإسبانية، أن الرعايا الجزائريين المتواجدين بالتراب الإسباني المسجلين رسميا يناهز 70 ألف، في حين يرتفع العدد إلى 120 ألف بضم عدد المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا أن الاتحاد لم يتلقى أي شكاوى من الرعايا الجزائريين في ظل موجة التصعيد والمضايقات التي مست الجاليات العربية والإسلامية بفرنسا، وأرجع ذلك إلى مذكرة التحجج التي تقدم بها السنة الماضية، لدى السلطات الإسبانية ممثلة في وزارة الداخلية، ما أدى إلى إعادة النظر في الأمر وفرض المعاملة اللائقة للجزائريين كغيرهم من الرعايا الآخرين وليس اعتبارهم إرهابيين أو مشبوهين، وقال أن الأراضي الإسبانية لم تشهد عمليات عنصرية أو انتقامية كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا وبلجيكا. ووجه سعيد بن رقية، نداء إلى الجزائريين الذين يتعرضون لأفعال اللصوصية بالأراضي الإسبانية في إطار عطلة الصيف، بإرسال بلاغات إلى الاتحاد من أجل تشكيل ملف يتم على أساسه وضع حد للمشكل بشكل نهائي، خاصة وأن هذه الظاهرة جديدة بإسبانيا في موسم الصيف. وفي رده على سؤال ”الفجر” حول برنامج الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية التي تعد إسبانيا أحد أكبر معاقلها، قال المتحدث أن التنظيم يقود حملة لتحسيس الشباب بخطر هذا المشكل من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء الاتحاد بأرض الوطن، لكن في حالة تواجد مهاجر غير شرعي جزائري بإسبانيا يتم التكفل به وإرشاده، وواصل أن 90 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين ممن يتنقلون إلى إسبانيا، لا يبقون بهذا البلد، بل عادة ما يتخذونها للعبور نحو فرنسا وباقي الدول الأوروبية التي توفر فرص عمل.

واعتبر بن رقية، أن الجيل الحالي من المهاجرين غير الشرعيين لا تستهويهم إسبانيا كثيرا، كما أن عددا كبير منهم غادروا الأراضي الإسبانية تأثرا بالأزمة المالية التي عرفها البلد، موضحا أن المهاجرين الذين يستقرون حاليا بإسبانيا، هم منتشرين على العموم في المنطقة الجنوبية أين تنتشر الفلاحة، والشمالية أيضا بحكم طبيعة المهام التي يمارسونها هناك.

شريفة.ع