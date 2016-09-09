تبرأ مناضلو الأفالان بتيزي وزو وسطيف، من البيان المزعوم الذي يدعو الرئيس بوتفليقة إلى التدخل العاجل لإنقاذ الحزب، مؤكدين أن البيان صدر من أشخاص لا علاقة لهم بالحزب.

وأوضحت محافظة الأفالان بتيزي وزو، أن البيان المزعوم بعيد كل البعد عن الحقيقة، مؤكدة أنه لا يمت بالصلة لأخلاقيات العمل السياسي، ووصفته بـ”عمل شائن”، ونددت بهذا التصرف الذي بدر من أشخاص لا علاقة لهم بالحزب تمام، وقالت أن قواعد وهياكل الحزب بتيزي وزو، متمسكة بالقيادة الشرعية للحزب وعلى رأسها الأمين العام للحزب، عمار سعداني، مضيفة أن الطريق الذي يسلكه هذا الأخير في كل خطاباته هو أرقى بكثير من مجرد تصريحات لبعض المجهولين، وأن العمل الحقيقي الذي تسعى إليه كل قواعد الحزب بالولاية بإشراف من قيادة الحزب هو أرقى أيضا بكثير من مجرد خطابات جوفاء يرغب أصحابها ركوب أمواج السحاب العابر، مبرزة التزام المناضلين التام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، مع ضرورة توحيد الصفوف والاتجاه إلى معالجة كل القضايا داخل هياكل الحزب والأطر النظامية.

من جهتها، أكدت محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بسطيف، أنه لا صلة ولا ضلع لها بالبيان المزعوم، مبرزة أنه تضمن افتراءات ومغالطات ومزايدات لا تنم عن الممارسة السياسية السليمة والنضال الحزبي السوي القويم، مجددة التزامها الثابت بالمبادئ السامية والمثل العليا للأمة والحزب، ودعمها المطلق للقيادة الشرعية للحزب وعلى رأسها أمينه العام عمار سعداني، المنبثقة بالشرعية الديمقراطية الحقة عن المؤتمر العاشر للحزب.

ودعت محافظة الأفالان بسطيف، مناضليها إلى مواصلة المسعى الجاد الرامي إلى تعزيز مكاسب الحزب وتأصيل تجذره الدائم في الأوساط الشعبية، بغية تدعيم ريادته في المجتمع وتفويت الفرصة على دعاة الفرقة والعاملين على ضرب استقرار الحزب والنيل من قيادته ووحدة مناضليه، بما يسمح ضمان المصالح العليا للبلاد تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

سارة بوطالب