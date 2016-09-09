أكدت تونس، جاهزية قواتها المسلحة للتصدي لأي تهديدات محتملة ارتباطا بتردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا وتداعياتها على المنطقة. وقالت وزارة الدفاع التونسية في ببان، إن وحدات الجيش على أتم التأهب والاستعداد للدفاع عن حرمة التراب التونسي وجاهزة للتصدي لكل أشكال التهديدات المحتملة، مضيفة أن جاهزية الوحدات العسكرية التونسية تدعمت بعد تعزيز المنظومة الدفاعية بالجنوب عبر دعمها بوسائل مراقبة متطورة وتجهيزات جديدة أعطت نجاعة لتدخلات التشكيلات العسكرية لمنع أي محاولة تسلل أو اختراق للحدود التونسية. وأشارت الوزارة إلى ان هذا التأكيد يأتي على خلفية ما يروج عن التهديدات التي تستهدف تونس، خاصة المتعلقة بتداعيات المعارك التي تدور في ليبيا. ولم تذكر وزارة الدفاع التونسية الجهات أو الأطراف التي روجت لتلك التهديدات، غير أن مراقبين ربطوا ذلك بتصريحات سابقة لوزير الدفاع الفرنسي جان إايف لو دريان، حذر فيها من خطر انتقال عناصر من تنظيم ”داعش” الإرهابي إلى تونس أو مصر، عندما يتم طردهم من المناطق التي يحتلونها في ليبيا.

ن. بلاك