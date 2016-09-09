حذر أمس تقرير للنيابة العامة الإسبانية أن ليبيا، من ما أسماه بالحلقات الإرهابية المترابطة للجزائر مع ليبيا وتونس، عبر حدودها الشرقية خصوصا، وقد أحصى تواجد 500 تونسي داعشي يتدربون في معسكرات للإرهابيين في ليبيا.

وقدر التقرير الإسباني عدد الإرهابيين الذين انتقلوا إلى ليبيا بخمسة آلاف مقاتل، محذرا من إمكانية تسلل هؤلاء إلى إسبانيا عبر المغرب، وما يمكن أن يشكله من تهديد لإسبانيا، بسبب وجود بنى تحتية للاستقطاب والتجنيد لصالح ”داعش” الإرهابي في سبتة ومليلية، إضافة إلى مدريد وبرشلونة. وكشفت تقارير أمنية أن عدد التونسيين الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات ليبية يتجاوز 500 شخص، منهم من كان يقاتل في صفوف ”داعش” في سوريا والعراق، ومنهم من كان في شمال مالي، ومنهم من سافر إلى ليبيا من تونس بعد سقوط نظام معمر القذافي. ويدعم تحذير الأمن الإسباني تقارير أشارت إلى أن ليبيا، التي كانت مجرد نقطة عبور لإرهابيين ينتقلون إلى سوريا مرورا بتركيا عبرها، أصبحت مستقرا لبعض من هؤلاء ومنهم إرهابيون تونسيون. والفرع الليبي لـ”داعش” الإرهابي منتشر بقوة في مدن عدة مثل درنة شرقا، وصبراتة غربا، مرورا بسرت في الوسط، كما يتواجد عدد من معسكرات التدريب التابعة لجماعات إرهابية أخرى مثل ”تنظيم أنصار الشريعة” و”القاعدة في المغرب الإسلامي” وتنظيم ”المرابطون”.

إلا أن الجماعات الإرهابية في شمال إفريقيا تمثل أيضا حلقات مترابطة لا تفصل بينها الحدود، حيث يتمتع الإرهابيون بحرية كبيرة في الحركة مما يجعل من جهود مكافحة الإرهاب تحديا يستلزم جهدا جماعيا من هذه البلدان، يضاعف من تحديات الجزائر التي تمكنت من دحر التنظيمات الإرهابية عند حدودها.

امين.ل