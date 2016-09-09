شدد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، بالقاهرة، على ضرورة التعامل بجدية مع الأوضاع المضطربة بالدول العربية، وحشد الطاقات لمواجهة الإرهاب والحد من تداعياته السلبية على المنطقة. وأوضح مساهل، في كلمة خلال أشغال الدورة 146 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن ”المنطقة العربية تزدحم بتطورات خطيرة تفرض التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه الأوضاع المضطربة وحشد الطاقات لمواجهتها والحد من تداعياتها السلبية على دولنا وأمتنا، ويأتي على رأس هذه المخاطر الإرهاب والتطرف العنيف والانتشار المتنامي للجماعات الإرهابية خاصة ما يسمى بتنظيم ”داعش”، مضيفا أن ما يشكله الإرهاب من تهديد على أمن واستقرار عدد معتبر من الدول، ما انفك يزداد تفاقما، سيما ما يتعلق بالقدرة على مسايرة تطور هذه الآفة والحد منها من خلال استعمالها الكثيف لشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وارتباطها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتوسع مصادر تمويلها وسيطرتها الفعلية على بعض المناطق ومحاصرتها للسكان والثروات الطبيعية وسهولة حصولها على الأسلحة”.

وجدد الوزير دعوته بضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمواجهة هذه الآفة وكل أسباب وأشكال التطرف العنيف، مذكرا بالمناسبة بالندوة الدولية التي احتضنتها الجزائر يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، حول ”دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب”، التي كانت فرصة لإبراز المساهمة الحاسمة للرد الديمقراطي ودولة القانون في حماية الدول وشعوبها من العنف الإرهابي بجميع أشكاله. وفي نفس الإطار، دعا مساهل، للتسوية السياسية للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، معتبرا أن إعلان المجلس الرئاسي الليبي مؤخرا، عن استعداده التام لتقديم تشكيلة حكومية توافقية جديدة لمجلس النواب يعد ”خطوة هامة من شأنها تسريع العملية السياسية في هذا البلد الجار والشقيق”.

وعن الأزمة السورية، جدد الوزير موقف الجزائر الداعي إلى حل سياسي عبر التفاوض والحوار الشامل، آملا أن تفضي الاتصالات الجارية إلى اتفاق على العودة إلى المحادثات السياسية والتوصل إلى حل سياسي توافقي يضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها واحترام إرادة شعبها.

ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن القضية الفلسطينية التي تبقى ”قضيتنا المركزية وفي صدارة اهتماماتنا، لاسيما في ظل تعنت إسرائيل واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني، وتنكرها للعملية السلمية في تحد صارخ للمجتمع الدولي”، واعتبر أنه ”قد بات من الضروري اغتنام حركية مبادرات السلام والأفكار المطروحة لتحميل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، مسؤوليته القانونية والتاريخية لحمل إسرائيل على وقف انتهاكاتها وممارساتها العدوانية وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967”. وعلى صعيد أخر، أكد مساهل، أن ”إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية بات يشكل تحديا هاما لضمان مواكبة منظومة العمل العربي المشترك للتطورات والتحولات التي تعرفها شعوبنا العربية والعالم في العلاقات الدولية”، مشددا على ضرورة أن ترفع فرق العمل الأربعة نتائج أعمالها في المستقبل المنظور لاعتمادها تمهيدا لعرضها على القمة العربية القادمة لإقرارها، وأكد على أهمية ”الإسراع في إنجاز هذه المهمة الملحة بما يتيح مواجهة التحديات الراهنة ويمكن من إدخال الفعالية والنجاعة على أداء المنظومة العربية”.

.. مساهل يتحادث مع وزراء خارجية تونس والسودان وليبيا والأمين العام للجامعة العربية

وقد التقى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، بالقاهرة، بكل من وزيري الشؤون الخارجية التونسي والسوداني، ووزير الشؤون الخارجية الليبي المفوض، وكذا الأمين العام للجامعة العربية، حيث تم التطرق إلى المسائل السياسية المعروضة على جدول أعمال الدورة، وعلى وجه الخصوص تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ليبيا، ومسار الإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية. وفي هذا الصدد، شدد الوزير على التزام الجزائر بدعم الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مجددا تأييدها للمجلس الرئاسي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونوه بالدور الإيجابي الذي تقوم به دول الجوار في تشجيع الفرقاء الليبيين على تجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي.

ن. ب