أوقفت عناصر الدرك الوطني، أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بعنابة، فيما دمرت وحدات الجيش الوطني الشعبي مخبأ و13 قنبلة تقليدية الصنع، في مناطق مختلفة من البلاد.

وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، فإنه ”في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 7 سبتمبر 2016، مخبأ و13 قنبلة تقليدية الصنع، بكل من تيزي وزو والشلف، الناحية العسكرية الأولى، وقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة، فيما أوقفت عناصر الدرك الوطني أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بعنابة”.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين ڤزام، الناحية العسكرية السادسة،41 مهربا، وضبطت مركبة رباعية الدفع و21 مولدا كهربائيا و15 مطرقة ضغط ووسائل مختلفة للتنقيب عن الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى بجانت، الناحية العسكرية الرابعة، 3 مهربين، وضبطت 3 أجهزة للكشف عن المعادن”. وبكل من تلمسان، الناحية العسكرية الثانية، وجانت والوادي، الناحية العسكرية الرابعة، وعين صالح، الناحية العسكرية السادسة، أوقف حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني، 57 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. من جهة أخرى، اعترضت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالوادي، الناحية العسكرية الرابعة، 4 مهربين، وحجزت شاحنة ومركبة نفعية و7 قناطير من التبغ و3108 وحدة من مختلف المشروبات، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، كمية كبيرة من الوقود تقدر بـ3829 لتر، بتلمسان، و1980 وحدة من مختلف المشروبات بسيدي بلعباس، كما أحبطت وحدة لحراس الشواطئ بوهران، محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

ق.و